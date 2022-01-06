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滑冰／快篩陽性國手恢復正常 仍須隔離5至10天

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
我國赴美移訓的滑冰國手在日前爆出快篩呈陽性反應的狀況，體育署競技運動組科長謝奇穎(左)在今天表示，早上與該名選手聯繫後，他目前已經恢復正常且無症狀，體溫也都在正常範圍。 圖／體育署提供
我國赴美移訓的滑冰國手在日前爆出快篩呈陽性反應的狀況，體育署競技運動組科長謝奇穎(左)在今天表示，早上與該名選手聯繫後，他目前已經恢復正常且無症狀，體溫也都在正常範圍。 圖／體育署提供

我國赴美移訓的滑冰國手在日前爆出快篩呈陽性反應的狀況，體育署競技運動組科長謝奇穎在今天表示，早上與該名選手聯繫後，他目前已經恢復正常且無症狀，體溫也都在正常範圍，不過依照美國的政策仍必須隔離5至10天。

已取得冬奧參賽門票的我國滑冰選手黃郁婷，日前透露一同前往美國訓練的隊友快篩呈現陽性，一度讓她相當緊張，不過昨天黃郁婷在進行PCR檢測後呈現陰性，讓她總算能鬆一口氣。

謝奇穎今天表示，這次赴美移訓的滑冰團隊一共三人，其中一名教練和選手檢測後都是陽性，而疑似有確診狀況的選手，目前也已經恢復正常且無症狀，已能在隔離處進行自主訓練。

對於北京冬奧進入最後倒數，謝奇穎也透露我國目前除了黃郁婷已經確定取得參賽資格外，滑冰選手戴瑋麟也在遞補名單上，至於雪橇連德安、林欣蓉和滑雪何秉睿、李玟儀也都有機會在15日大限後取得資格，最終名單預計在22日揭曉。

謝奇穎指出，這次冬季奧運會我國代表團的防疫規畫將會比照東京奧運模式，也預計會有防疫人員隨隊出征，而大會的防疫措施也大致相同，每天都會要求人員進行唾液篩檢，而滑冰隊預計28日會從鹽湖城出發，雪橇隊則將會從瑞士出發。

黃郁 冬奧 連德安

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