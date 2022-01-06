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台北國道馬3月登場 邀民眾響應臉部平權運動

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
陽光傷友卓修世（左一）、張欣怡（右一）和女神拐拐（中）一同為台北國道馬拉松站台。圖／大漢集團提供
陽光傷友卓修世（左一）、張欣怡（右一）和女神拐拐（中）一同為台北國道馬拉松站台。圖／大漢集團提供

暌違一年再度舉辦的「臉部平權運動台北國道馬拉松」將於3月13日再度登場，目前已全面開放報名中，中華民國路跑協會攜手陽光基金會號召各界跑者及陽光朋友一同參與，今年續開3公里賽事，而且不限年齡廣邀民眾跑上國道支持臉部平權，把握機會體驗一年一度暢行無阻的國道景緻。

今天宣告記者會上，活動大使任家萱Selina透過影像號召民眾上國道展現臉部平權經典時尚、女神拐拐現場示範平權時尚穿搭，中華路跑協會理事長范姜瑞與陽光基金會執行長舒靜嫻共同呼籲，「邀請大眾響應臉部平權，踴躍報名路跑活動，全憑實力盡情發揮、展現獨一無二的價值。」

獲2021年踢拳錦標賽金牌的卓修世，13歲時意外造成全身百分之60燒傷，雙手關節嚴重變形，熱愛運動的他，從一度拿不住桌球拍，到以學校代表身分出賽奪得身障者桌球比賽銅牌，以無比的韌性突破雙手限制；後來接觸踢拳運動，一般人能輕易做到的出拳動作，他經歷多次重建手術方能靈活出拳，突破自我至今戰績彪炳屢獲踢拳錦標賽金牌。加入陽光活力中心擔任身障者健身教練的修世說：「曾有人叫我晚上不要出門嚇人，現在我不斷精進踢拳及健身專業，希望幫助身心障礙朋友透過運動有自我實現的機會，在人生和職涯上都有更好的發揮。」

於陽光活力中心擔任健身教練的張欣怡，7歲時因意外造成臉部、雙手燒傷，明顯的傷疤讓她國中時期飽受霸凌，天性樂觀的她化悲憤為力量，以活出精采人生為座右銘，不讓傷疤侷限自我發展，立志以健身專業幫助銀髮長輩健康樂活。曾參與國道馬賽事的她說：「親腳踩在國道上很新鮮、興奮，國道跑起來很舒服，望向遼闊的天際線，當旭日緩緩升起，這種迎向陽光跑步的感覺，彷彿人生充滿希望與未來。」

已連續舉辦26年、去年首度因疫情暫停賽事的台北國道馬拉松，是全台唯一封國道的馬拉松，分為全馬、半馬及10K賽事，是跑者挑戰個人成績的精選賽事，沿途飽覽台北市著名景點，如圓山大飯店、101大樓、松山機場等，睽違一年令許多跑者引頸期盼，今年為體現臉部平權的精神，續開3K賽事（不設年齡），讓國道馬更加親民，加上跑道為平坦柏油路，十分適合躍躍欲試的首跑族加入體驗。

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