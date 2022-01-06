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墨爾本網賽／納達爾回來了！迎接暌違5個月勝場
當塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）還在為入境澳洲簽證傷腦筋時，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）已經在墨爾本迎接澳網前的第一場勝利。他以6：2、7：5拍下立陶宛對手貝瑞金斯（Ricardas Berankis），晉級墨爾本網賽8強。
這是納達爾相隔5個月的第一勝，去年曾宣布感染新冠肺炎的他說：「非常開心回到賽場，很難想像有地點會比澳洲作為更好的賽季起點。」
他也提到，自己已經一陣子沒有參賽，過去半年又經歷過些困難和挑戰，能以勝場作為回歸的首戰結果當然再好不過，「這讓我有機會明天有在一場比賽，這是現階段最主要的事情，因為我已經很久沒打比賽了。」
去年8月華盛頓公開賽後，35歲的納達爾就因左腿傷勢提前結束賽季。去年底他回歸賽場，但到阿布達比參加表演賽後驚傳確診，不過澳網前恢復健康，本周除參加單打賽程還報名雙打，將和同胞穆納爾（Jaume Munar）聯手出擊。
納達爾生涯已經累積20座大滿貫，和約克維奇及「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）並列史上最多。費德勒因養傷中缺席今年澳網，小約則遇簽證問題，納達爾有機會挑勝生涯第21座大滿貫。
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