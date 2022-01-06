快訊

交通車混搭釀交叉感染？ 陳時中認「防疫螺絲鬆了」

桃園機場爆群聚 新北確診者足跡曝…曾到鶯歌超商、大潤發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Omicron肆虐 國際奧會籲北京冬奧參賽者加強防疫

中央社 / 洛桑5日綜合外電報導
變種病毒Omicron肆虐，奧運高層今天呼籲下月前往北京參加冬季奧運的所有參賽者「特別提高警覺」。 路透社
變種病毒Omicron肆虐，奧運高層今天呼籲下月前往北京參加冬季奧運的所有參賽者「特別提高警覺」。 路透社

多國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數創下新高，奧運高層今天呼籲下月前往北京參加冬季奧運的所有參賽者「特別提高警覺」。

法新社報導，國際奧林匹克委員會（IOC）與各國奧林匹克委員會、北京2022冬奧主辦單位和國際協會召開閉門會議時，表示不考慮因疫情緣故延後舉辦2月4日至20日的冬季奧運。

2022北京冬季奧運國際奧會協調委員會（IOCCoordination Commission for Beijing 2022）主席薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch）表示，一切都已就緒，準備為所有參賽者及中國人民舉辦安全的冬季奧運。

COVID-19變異株Omicron肆虐歐美之際，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）表示：「我們必須用一切方式，確保運動員的奧運夢不會在出發前幾天成為泡影。」

巴赫又說，所謂的「指導方針」，即出發前與抵達北京後的防疫規範，不應只是「紙上談兵，而該成為2022北京冬奧前的生活方式」。

距離開幕式僅30天，國際奧委會發布聲明指出：「對所有將前往北京冬奧的參賽者而言，現在是提高警覺的關鍵時刻。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110105

冬奧

延伸閱讀

滑冰／隊友染疫 黃郁婷陰性備戰冬奧

北京冬奧 秀綠能更玩黑科技

50週年獻感恩 愛樂「聲之華」唱名曲

滑冰／黃郁婷PCR採檢陰性鬆口氣 續備戰北京冬奧

相關新聞

網球／納達爾回來了！墨爾本迎接暌違5個月勝場

當塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）還在為入境澳洲簽證傷腦筋時，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafa...

Omicron肆虐 國際奧會籲北京冬奧參賽者加強防疫

多國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數創下新高，奧運高層今天呼籲下月前往北京參加冬季奧運的所有參賽者「特別...

足球／梅西篩檢陰性返抵巴黎 即將恢復練球

法國足球甲級聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼今天宣布，梅西的COVID-19篩檢結果呈陰性反應，目前已經回到法國，且將「...

滑冰／隊友染疫 黃郁婷陰性備戰冬奧

取得北京冬奧三項參賽資格的我國滑冰好手黃郁婷，昨分享ＰＣＲ檢測陰性的好消息，疑似確診的中華隊男選手狀況也好轉，預計明天將...

阿得雷德網賽／回歸第一戰 世界球后逆轉天才少女

去年美網後首度出賽，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）就碰美國年僅17歲的「天才少女」高芙（Coco ...

高球／環台高球公開賽第2輪 王偉祥獨居領先

台灣高球好手王偉祥今天在環台公開賽第2回合，揮出68桿，以兩回合總桿數低於標準10桿的134桿，以1桿之差，獨居領先，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。