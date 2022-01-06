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阿得雷德網賽／抵達澳洲準備參賽 美國選手科達確診

中央社 / 澳洲阿得雷德6日綜合外電報導
美國網球選手科達入境澳洲後檢驗陽性確診。 美聯社
美國網球選手科達入境澳洲後檢驗陽性確診。 美聯社

美國網球選手科達（Sebastian Korda）為準備本月的大滿貫賽事澳洲公開賽，今天先赴阿得雷德，未料COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢結果呈陽性反應。

科達已經退出為澳網熱身的阿得雷德國際網賽（Adelaide International），但世界排名41名的他，已在這個月17日於墨爾本開打的澳洲網球公開賽（Australian Open）籤表上。

他在社群網站推特（Twitter）上說：「在篩檢出現陽性反應後，都沒有出現症狀，並已經兩次採驗獲得陰性結果。」他並在推文中附上一段他對著飯店牆壁擊球的影片。

「謝謝澳洲網球協會（Tennis Australia）提供的設備。」

科達確診的同時，塞爾維亞的世界球王約克維奇（Novak Djokovic）才剛被拒於澳洲的國門外。喬科維奇一開始獲得醫療豁免，獲准在沒打COVID-19疫苗的情況下參加澳網，今天入境時，澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）以他「無法法提供適當證據，並不符合入境要求」而註銷他的簽證。

澳網

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