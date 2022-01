阿得雷德網賽／抵達澳洲準備參賽 美國選手科達確診

美國網球選手科達(Sebastian Korda)為準備本月的大滿貫賽事澳洲公開賽,今天先赴阿得雷德,未料COVID-19(2019冠狀病毒疾病)篩檢結果呈陽性反應。

科達已經退出為澳網熱身的阿得雷德國際網賽(Adelaide International),但世界排名41名的他,已在這個月17日於墨爾本開打的澳洲網球公開賽(Australian Open)籤表上。

他在社群網站推特(Twitter)上說:「在篩檢出現陽性反應後,都沒有出現症狀,並已經兩次採驗獲得陰性結果。」他並在推文中附上一段他對著飯店牆壁擊球的影片。

「謝謝澳洲網球協會(Tennis Australia)提供的設備。」

