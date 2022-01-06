足球／梅西篩檢陰性返抵巴黎 即將恢復練球
法國足球甲級聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼今天宣布，梅西的COVID-19篩檢結果呈陰性反應，目前已經回到法國，且將「在未來幾天內」恢復練球。
7屆金球獎（Ballon d'Or）得主梅西（Lionel Messi）上週在他的家鄉阿根廷接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢時驗出陽性反應，但在通過檢測後，已在今天飛回法國。
梅西因此錯過了3日巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）在法國盃（French Cup）以4比0擊敗瓦訥奧林匹克俱樂部（Vannes OC）的比賽。
PSG並未說明梅西是否能趕上該隊「寒假」結束後的首戰，屆時他們將於9日在客場對上里昂（Lyon）。
PSG在聲明中說：「梅西的COVID-19篩檢結果呈陰性反應，他已經抵達巴黎，未來幾天內就會回到隊上。」
去年夏天離開西班牙甲級足球聯賽（La Liga）巴塞隆納（FC Barcelona），轉戰法甲加入PSG後，梅西一開始的表現較為掙扎。
儘管梅西曾在歐洲冠軍聯賽（Champions League）攻進5球，但他在披上PSG戰袍的前11場比賽中，卻只有1個進球。
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