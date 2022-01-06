澳網／喬科維奇獲疫苗醫療豁免 澳總理：若不符資格請回

中央社 / 雪梨5日綜合外電報導

塞爾維亞籍網球天王喬科維奇取得疫苗醫療豁免後，已準備在澳洲網球公開賽尋求衛冕，但澳洲總理莫里森矢言，若喬科維奇無法證明自己符合豁免資格，則會把這位球星送回國。

喬科維奇（Novak Djokovic）已在墨爾本球場（Melbourne Park）9度封王，包括過去3年連莊。他昨天證實，他將在1月17日登場的澳網爭取創紀錄的第21座大滿貫冠軍。

喬科維奇宣布他已獲得醫療豁免而無須接種COVID-19疫苗就可參賽一事，招致眾怒。澳網舉辦地墨爾本經歷了世界上最長的累計封鎖期，近年Omicron變異株疫情爆發使確診數屢創紀錄。

莫里森（Scott Morrison）暗示，喬科維奇的參賽尚未成定局，他必須讓聯邦政府信服；澳洲聯邦政府負責國際邊界和簽證，但並未參與豁免決議程序。

莫里森說：「如果證據不足，那麼他將不會受到與其他任何人不同的待遇，他將乘坐下一班飛機回國。根本不應該有為了喬科維奇而設的任何特殊規則。完全不該有。」

莫里森表示，有很多能夠證明自己符合條件的申請人獲得了豁免。

澳洲網球協會和政府官員則強調，喬科維奇沒有得到任何特殊待遇；這位世界球王先前表態反對接種COVID-19疫苗。

澳網 Novak Djokovic

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