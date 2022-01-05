醫療豁免打通關 球王約克維奇抵達澳洲仍無法入境!

職業男子網球世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic），據信沒有接種新冠疫苗，卻獲得醫療豁免（medical exemption），啟程前往澳洲備戰17日開打的澳洲網球公開賽，意外引發特權爭議，迫使澳網總監5日出面滅火，強調約克維奇等球員未因身分獲得任何特殊待遇。

但是計畫永遠趕不上變化。約克維奇5日下午抵達墨爾本機場時，卻被拒絕入境，原因是他的團隊成員在申請簽證時申請的是一般簽證，不適用網球選手。從杜拜搭了14個小時飛機到澳洲的約克維奇，就這樣被攔了下來。

聯邦當局趕緊出面更正簽證申請類別試圖化解僵局，維多利亞省政府卻不埋單。兩個獨立一小小組專家背書，讓約克維奇獲得醫療豁免，但是批准簽證是不同的流程。

維多利亞省代理體育廳廳長普佛德在社群媒體上表示：「聯邦政府詢問我們是否支持約克維奇入境澳洲的簽證申請，我們不會因為他要參加澳網就特別破例。」

目前還不清楚約克維奇可以用何種方式入境澳洲。換成一般人，標準處理方式是先留置在機場，然後遣返回出發地。