網球／回歸第一戰 世界球后逆轉天才少女

去年美網後首度出賽，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）就碰美國年僅17歲的「天才少女」高芙（Coco Gauff），兩人大戰2小時又12分鐘，芭蒂才上演4：6、7：5、6：1的逆轉勝，辛苦晉級阿得雷德女網賽8強。

芭蒂去年美網第三輪出局後就再沒出賽紀錄，她先前受訪提到，休息的4個月期間除了陪伴家人，也為17日開戰的澳網持續訓練，很期待在家鄉展開新賽季。

選擇阿得雷德女網賽做為澳網前的熱身賽，首輪輪空的芭蒂首戰碰高芙，除失去首盤，第二盤還陷入2：4落後，且只要再失1分差距就要擴大到2：5，但她正手拍即時發揮，接續13分拿下11分，將戰局逼到決勝盤，成為三盤大戰勝家。

「（第一盤）我有製造出些機會，但沒能把握，在串連分數上還有些生疏。」芭蒂自評說，首盤她雖有些好球，但很快又讓機會溜走，直到第二盤中段才開始找到自己節奏，發球也漸入佳境，「相信這是很好的進步，還要繼續努力，但也非常高興開季能打出如此水準。」

芭蒂和高芙過往只在去年羅馬8強賽碰頭，當時芭蒂在6：4、2：1領先下因右手傷勢選擇退賽。今天扳平對戰後，芭蒂下一場將碰第6種子珂寧（Sofia Kenin）和澳洲同胞湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）勝家。