快訊

影／地震惹的禍？七堵車站「防火材層」突砸中自強號車頂 乘客嚇傻

網球／回歸第一戰 世界球后逆轉天才少女

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

去年美網後首度出賽，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）就碰美國年僅17歲的「天才少女」高芙（Coco Gauff），兩人大戰2小時又12分鐘，芭蒂才上演4：6、7：5、6：1的逆轉勝，辛苦晉級阿得雷德女網賽8強。

芭蒂去年美網第三輪出局後就再沒出賽紀錄，她先前受訪提到，休息的4個月期間除了陪伴家人，也為17日開戰的澳網持續訓練，很期待在家鄉展開新賽季。

選擇阿得雷德女網賽做為澳網前的熱身賽，首輪輪空的芭蒂首戰碰高芙，除失去首盤，第二盤還陷入2：4落後，且只要再失1分差距就要擴大到2：5，但她正手拍即時發揮，接續13分拿下11分，將戰局逼到決勝盤，成為三盤大戰勝家。

「（第一盤）我有製造出些機會，但沒能把握，在串連分數上還有些生疏。」芭蒂自評說，首盤她雖有些好球，但很快又讓機會溜走，直到第二盤中段才開始找到自己節奏，發球也漸入佳境，「相信這是很好的進步，還要繼續努力，但也非常高興開季能打出如此水準。」

芭蒂和高芙過往只在去年羅馬8強賽碰頭，當時芭蒂在6：4、2：1領先下因右手傷勢選擇退賽。今天扳平對戰後，芭蒂下一場將碰第6種子珂寧（Sofia Kenin）和澳洲同胞湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）勝家。

芭蒂 美網 澳網

延伸閱讀

澳網／未打疫苗獲准參賽 約克維奇豁免原因可能有這些

網球／前美網冠軍婚了！澳網前嫁足球明星

澳網／墨瑞哥哥嘲諷約克維奇獲醫療豁免 澳網總監出面滅火

網球／澳網拚衛冕 大坂直美回歸奪新年首勝

相關新聞

澳網／墨瑞哥哥嘲諷約克維奇獲醫療豁免 澳網總監出面滅火

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨天透過個人社群網站宣布獲得醫療豁免，也代表他將可以在不接種疫苗的情況下...

冬奧大年初四起有轉播 滑冰女將黃郁婷報喜PCR檢測陰性

2022年北京冬奧2月4日登場，今天適逢開幕倒數30天，在美國訓練的女子競速滑冰好手黃郁婷分享PCR檢測陰性的好消息，取...

羽球／世錦賽後返台隔離 戴資穎自爆最享受「晚睡晚起」

世界球后戴資穎去年月底在世錦賽奪銀，回到台灣後按照規定進行隔離，今日她在個人IG上與球迷分享近況，自拍並寫下隔離最開心的事，就是可以「晚睡晚起」。 昨日公布2022年第一周羽球世界排名，戴資穎依舊以

網球／回歸第一戰 世界球后逆轉天才少女

去年美網後首度出賽，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）就碰美國年僅17歲的「天才少女」高芙（Coco ...

高球／環台高球公開賽第2輪 王偉祥獨居領先

台灣高球好手王偉祥今天在環台公開賽第2回合，揮出68桿，以兩回合總桿數低於標準10桿的134桿，以1桿之差，獨居領先，他...

自由車／去年2月曾確診 斯洛伐克好手莎岡證實再染疫

斯洛伐克自由車名將莎岡（Peter Sagan）今天證實自己再度確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這位3度拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。