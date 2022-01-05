高球／環台高球公開賽第2輪 王偉祥獨居領先

台灣高球好手王偉祥今天在環台公開賽第2回合，揮出68桿，以兩回合總桿數低於標準10桿的134桿，以1桿之差，獨居領先，他期待後兩回合持續保持手感，以達成目標。

總獎金新台幣300萬元的肇喜登峰巡迴賽封關賽－環台公開賽，共114名選手參賽，今天在台中高爾夫球場進行第2回合賽事。

王偉祥首輪結束，與洪健堯並列領先，今天第2回合抓下5鳥，吞下1柏忌，兩回合累計以低於標準10桿的134桿，獨占排頭，握有1桿領先優勢。

王偉祥接受大會訪問時表示，「今天的木桿OK，鐵桿打上果嶺成功率也很高」，有13個洞成功打上果嶺，27推也助他打出好成績。

王偉祥認為，前兩回合穩定發揮，都超出設定的目標2桿，讓他直呼很滿意，期待後兩回合持續保持手感，達成目標。

李玠柏第2回合打出67桿，洪健堯繳出69桿，兩人兩輪同以總桿數低於標準9桿的135桿，暫時並列第2。

前兩回合結束，大會取成績147桿以內共64名選手（含同桿），晉級後兩回合決賽。