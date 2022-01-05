冬奧大年初四起有轉播 滑冰女將黃郁婷報喜PCR檢測陰性

2022年北京冬奧2月4日登場，今天適逢開幕倒數30天，在美國訓練的女子競速滑冰好手黃郁婷分享PCR檢測陰性的好消息，取得轉播權的愛爾達電視也宣布，從大年初四帶來為期17天的賽事中文轉播。

取得冬奧資格的黃郁婷3日透露，在美國一起訓練的隊友快篩呈陰性，所幸她今天PCR檢測出爐，結果是陰性，讓她能繼續安心訓練。

目前中華代表團有2人取得資格，23歲好手何秉睿將出戰高山滑雪的男子曲道賽，黃郁婷將參與500公尺、1000公尺及1500公尺賽事。

中華民國滑冰協會秘書長吳倫閑表示，黃郁婷所在的美國訓練中心已採取「分流」措施，檢測陰性的選手才能一起訓練，檢測未出爐的選手在另外場地訓練，屆時選手將從美國直飛北京。

北京冬奧將舉辦滑冰、冰球、冰壺、雪橇、雪車、滑雪、冬季兩項等7種運動、15種項目，從2010年溫哥華冬奧開始轉播的愛爾達，連續4屆提供直播，為期17天的賽程將有超過200小時中文評述。

北京冬奧和台灣零時差，日本冰上王子羽生結弦克服傷勢復出，目標挑戰1928年格拉夫斯特倫（Gillis Grafstrom）後首位冬奧三連霸的男單選手，成今年賽事一大看點。