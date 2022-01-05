羽球／世錦賽後返台隔離 戴資穎自爆最享受「晚睡晚起」

世界球后戴資穎去年月底在世錦賽奪銀，回到台灣後按照規定進行隔離，今日她在個人IG上與球迷分享近況，自拍並寫下隔離最開心的事，就是可以「晚睡晚起」。

昨日公布2022年第一周羽球世界排名，戴資穎依舊以10萬8800分穩坐世界第一，累積世界球后寶座已達197周，即將邁向200周里程碑，日前因結束世錦賽賽事返台隔離，她今日更新了個人IG，表示隔離最開心的事，就是可以晚睡晚起，不過同時也寫下「希望疫情趕快過去，去年隔離了三次，第三次到了今年...不知道今天會要隔離幾次...」

除此之外，戴資穎還不小心把最開心的「事」打成「是」，發現寫錯之後並沒有把貼文刪除，反而再放上更改過的版本並自嘲「剛起床眼睛太小，打錯字了」、「然後還捨不得刪，只好讓你們再看一次。」

發完現時動態，小戴又po了一張在西班牙的海灘照，寫下:「懷念自由的空氣。」