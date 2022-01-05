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網球／前美網冠軍婚了！澳網前嫁足球明星

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

2019年就宣布訂婚的美國體壇情侶檔，2022年的第一天步入人生新階段，2017年美網冠軍史蒂芬斯（Sloane Stephens）和男足球星阿提多爾（Jozy Altidore）上周完成終身大事，今天在社群平台分享喜悅。

28歲的史蒂芬斯除打下2017年美網金盃，2018年法網也闖決賽，另是美國2017年打下聯邦盃的冠軍成員；她世界排名最高曾達第3位，生涯累積6座金盃，目前排名65位。

32歲的阿提多爾從2007年開始多次代表美國隊出賽，現效力美國職業足球大聯盟球隊多倫多；他穿上國家隊戰袍的115場比賽累積42顆進球，不過2019年美洲盃決賽後就再沒入選國家隊。

兩名體壇好手學生時期就結識，但直到2016年才正式往來；2019年阿提爾多求婚成功，今年選在邁阿密完成人生大事。

「我真的很喜歡賦予新的一年一開始一個新意義，再加上我很快要飛到澳洲展開新賽季，所以我們動作要快！」準備投入澳網的史蒂芬斯解釋選在1月1日舉辦婚禮的原因。

「這天讓我們的紀念日很好記。」阿提爾多開玩笑補充說。他也提到，兩人都是在佛州長大，邁阿密是聚集親友的絕佳地點。

兩人的婚禮受新冠肺炎疫情影響不少，史蒂芬斯還有親友因染疫過世，她說：「這提醒我們沒有事情是理所當然，所以我們要為相聚慶祝並感恩。」她透露，所有參加婚禮的親友都已完整接種疫苗，出席前也篩檢多次，打造出一場「安全」的婚禮。

美網 澳網 大聯盟

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