澳網／未打疫苗獲准參賽 約克維奇豁免原因可能有這些

塞爾維亞網球天王約克維奇（Novak Djokovic）在未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的情況下取得醫療豁免，得以參加澳洲網球公開賽尋求衛冕，引發公憤。

為了弄清楚約克維奇是如何取得豁免，法新社檢視了申請醫療豁免的相關規則。

● 誰能取得豁免？

根據澳網主席提列（Craig Tiley）說法，約克維奇是「少數」獲得疫苗豁免資格得以進入澳洲的選手和後勤人員之一。

但抱持疫苗懷疑論的約克維奇，取得豁免的醫療因素尚未對外披露。

提列今天對澳洲第9電視台（Channel Nine）指出，在約克維奇這起案例中，「我們是基於個人醫療資訊決定豁免與否，而我們並未收到這個資訊，這些理由應由申請人選擇是否對外揭露」。

● 豁免機制如何運作？

提列表示，一共有26名網球選手和後勤人員申請豁免資格。

根據澳網，申請人的審查過程非常嚴格，涉及兩個獨立醫療專家小組，其中一個是維多利亞州衛生部任命的獨立醫療豁免審查小組，選手身分會對醫療小組隱藏。

由醫生組成的小組決定這些申請是否遵守澳洲免疫技術諮詢小組（Australian Technical Advisory Group onImmunisation, ATAGI）的豁免指引，若申請符合資格，將由政府指派的第2個醫療專家小組檢視。

● 哪些疾病可以豁免？

以下為澳洲免疫技術諮詢小組列出獲准暫時豁免於澳洲疫苗接種要求的主要因素：

1. PCR採檢證明你已罹患過COVID-19，這讓你得以在染疫後推遲6個月再接種疫苗。

2. 「重大醫療情況」，例如重大手術或因重症住院。

3. 前一次接種COVID-19疫苗時出現「嚴重不良事件」，例如危及生命或必須住院的反應，又沒有可接受的替代疫苗。

4. 在接種過程中可能因為精神疾病等其他因素，危及自身或他人。

5. 施打輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）這類疫苗後，過去3個月內發生心肌心包膜炎的證明。

● 外界反應為何？

提列表示，他能理解人們對於約克維奇取得豁免一事的消息「相當不快」，但堅稱約克維奇並沒有獲得特別待遇。

提列說，符合指引的任何人都能獲准進入澳洲，包括透過近期染疫證明者。

他補充表示：「所以並沒有什麼特別待遇，並沒有准予喬科維奇特別機會。」

提列主張，事實上，網球選手所受到的規定比其他人還要嚴格。

他說：「對網球選手來說，這個過程遠遠超越任何一位前來澳洲的人士會遭遇的經歷。」

「我們有額外的小組，由專家組成的小組，他們透過盲審評估任何一件申請案，若案件適當，則批准豁免。」

權威醫師、前澳洲醫學會副會長帕尼斯（StephenParnis）表示，喬科維奇取得醫療豁免一事，對試圖阻止疫情擴散的人傳達令人震驚的訊息。

帕尼斯推文寫道：「我不在乎他是名多優秀的網球選手，如果他拒絕接種疫苗，就不應該獲准入境。」

他表示，若豁免消息屬實，對數百萬尋求降低澳洲疫情對自身和他人風險的人來說，會是一項令人震驚的消息。