高市中運舉重錦標賽開戰 學生楊帆順全運奪銅再接再厲
111年高雄市中等學校運動會舉重錦標賽1月5日至8日舉行，今天在鼓山高中舉重館開幕，鼓山高中舉重隊並回饋捐贈110年全國總統杯舉重賽團體總冠軍獎助金2萬元給元亨寺慈善會。已拿下全中運金牌與全國運動會銅牌的選手楊帆順，今年將朝挑戰67公斤級邁進。
今年高雄市中等學校舉重錦標賽，共有15所國高中、160名選手進行為期4天的激戰。鼓山高中去年參加110年全國總統盃舉重錦標賽，榮獲高中組男、女總冠軍，今天也將此榮耀、獎金，回贈給長期贊助鼓山高中舉重隊的元亨寺慈善會。校長廖俞雲表示，除了感謝元亨寺與各界對鼓山高中舉重隊的贊助與支持，也盼各界繼續支持舉重運動的發展，讓國內舉重運動在世界持續發光發熱。
高雄市中等學校運動會舉重錦標賽是111年全國中等學校運動會資格賽，各量級前三名選手才能入選代表高雄市參加全國中等學校運動會。
今年參賽選手中，鼓山高中有國中部、高中部選手32人。高男組楊帆順當選多次國家代表隊選手，也是全中運高中男子組冠軍，並在110年全國運動會獲得社會組61公斤級第三名，這也是全國唯一高中生在全國運動會舉重項目奪牌；隨著年級、身高不斷增加，他今年已朝挑戰67公斤級。高女組吳秀靜、雷宜潔，則是上個月舉重全國錦標賽冠軍得主。國中女子組陳姿瑋、林欣妮、田富茱，都是全國錦標賽前三名的選手，預估這幾位選手都有機會在全國中等學校運動會獲得佳績。
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