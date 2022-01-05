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高市中運舉重錦標賽開戰 學生楊帆順全運奪銅再接再厲

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市鼓山高中舉重隊員楊帆順曾獲全中運金牌與全國運動會銅牌，目標要向奧運選手看齊。記者徐如宜／攝影
高雄市鼓山高中舉重隊員楊帆順曾獲全中運金牌與全國運動會銅牌，目標要向奧運選手看齊。記者徐如宜／攝影

111年高雄市中等學校運動會舉重錦標賽1月5日至8日舉行，今天在鼓山高中舉重館開幕，鼓山高中舉重隊並回饋捐贈110年全國總統杯舉重賽團體總冠軍獎助金2萬元給元亨寺慈善會。已拿下全中運金牌與全國運動會銅牌的選手楊帆順，今年將朝挑戰67公斤級邁進。

今年高雄市中等學校舉重錦標賽，共有15所國高中、160名選手進行為期4天的激戰。鼓山高中去年參加110年全國總統盃舉重錦標賽，榮獲高中組男、女總冠軍，今天也將此榮耀、獎金，回贈給長期贊助鼓山高中舉重隊的元亨寺慈善會。校長廖俞雲表示，除了感謝元亨寺與各界對鼓山高中舉重隊的贊助與支持，也盼各界繼續支持舉重運動的發展，讓國內舉重運動在世界持續發光發熱。

高雄市中等學校運動會舉重錦標賽是111年全國中等學校運動會資格賽，各量級前三名選手才能入選代表高雄市參加全國中等學校運動會。

今年參賽選手中，鼓山高中有國中部、高中部選手32人。高男組楊帆順當選多次國家代表隊選手，也是全中運高中男子組冠軍，並在110年全國運動會獲得社會組61公斤級第三名，這也是全國唯一高中生在全國運動會舉重項目奪牌；隨著年級、身高不斷增加，他今年已朝挑戰67公斤級。高女組吳秀靜、雷宜潔，則是上個月舉重全國錦標賽冠軍得主。國中女子組陳姿瑋、林欣妮、田富茱，都是全國錦標賽前三名的選手，預估這幾位選手都有機會在全國中等學校運動會獲得佳績。

高雄市鼓山高中舉重隊員楊帆順曾獲全中運金牌與全國運動會銅牌，目標要向奧運選手看齊。記者徐如宜／攝影
高雄市鼓山高中舉重隊員楊帆順曾獲全中運金牌與全國運動會銅牌，目標要向奧運選手看齊。記者徐如宜／攝影
111年高雄市中等學校運動會舉重錦標賽在鼓山高中舉重館開幕。記者徐如宜／攝影
111年高雄市中等學校運動會舉重錦標賽在鼓山高中舉重館開幕。記者徐如宜／攝影
111年高雄市中等學校運動會舉重錦標賽在鼓山高中舉重館開幕。記者徐如宜／攝影
111年高雄市中等學校運動會舉重錦標賽在鼓山高中舉重館開幕。記者徐如宜／攝影
鼓山高中校長七廖俞雲（左一）、舉重隊長吳秀靜（左二）與隊員楊帆順（右一），代表將總統盃舉重賽獎金回贈給長期贊助鼓山高中舉重隊的元亨寺慈善會長釋會雲法師（右二）。記者徐如宜／攝影
鼓山高中校長七廖俞雲（左一）、舉重隊長吳秀靜（左二）與隊員楊帆順（右一），代表將總統盃舉重賽獎金回贈給長期贊助鼓山高中舉重隊的元亨寺慈善會長釋會雲法師（右二）。記者徐如宜／攝影
高雄市鼓山高中舉重隊員楊帆順曾獲全中運金牌與全國運動會銅牌，目標要向奧運選手看齊。記者徐如宜／攝影
高雄市鼓山高中舉重隊員楊帆順曾獲全中運金牌與全國運動會銅牌，目標要向奧運選手看齊。記者徐如宜／攝影

舉重 全中運

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