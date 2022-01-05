適應體育觀念興起 適應體育發展中心為需要者創造價值

適應體育（Adapted Physical Education）有別於傳統教育把同樣一套教學內容放在所有人身上，為每位身心差異的人打造一套最適合他們的運動，讓他們愛上運動，教育部體育署也看到全球對「WeThe15」適應體育的重要，除了在學校教育中持續推動特教外，更即將委託國立台灣師範大學成立「適應體育發展中心」。

今年12歲的鄭有甫在二歲時被診斷出患有自閉症，父母帶著他參加了許多早療課程，也聽從治療師都建議嘗試多接觸運動。不過挑戰的是，許多老師及教練因缺乏自閉症小孩情緒及溝通的應對，於是爸爸、媽媽決定全家總動員一起學直排輪及游泳，擔任鄭有甫教練或協助老師，一路陪著他走過有苦有樂的10年運動路。

鄭爸及鄭媽在談到運動的好處時說：「聽從醫生建議，不能讓身心障礙孩子不運動而肥胖。因他們各項發展都比常人緩慢，要降低孩子身上疾病風險就要運動。這幾年下來有甫不僅很健康，也從運動中得到成就感及強化與社會的交流及融合」。

「一個人路很快、一群人跑很長。」鄭媽林貞雅在談到陪兒子運動心路歷程，特別提到剛開始完全不懂到那裡找資源幫有甫，後來因認識許多同樣有身心障礙家長處得到協助及陪同，在各項資訊沒有完全透明及充份時，都是靠著前面的人協助走過來。

鄭爸及鄭媽也表示，一路走過來發現政府在協助這些家庭時，往往沒有把醫療上與運動的需求架接起來，所以在摸索的過程中長會有二邊主張不同的困擾；而資訊的普及及公開度不夠也使許多人在求助過程中遭受很大的挫折。

由體育署委託國立台灣師範大學即將成立的「適應體育發展中心」，也將讓每位孩子都有享受運動的權利、老師能客製化的指導運動、每個不同的人都會被尊重及獲得成就感為目標而努力。