快訊

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使用執照登載「開放民眾參觀」

桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

適應體育觀念興起 適應體育發展中心為需要者創造價值

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
鄭家全家一起單車旅行，親自陪伴鄭有甫運動。圖／鄭有甫母親提供
鄭家全家一起單車旅行，親自陪伴鄭有甫運動。圖／鄭有甫母親提供

適應體育（Adapted Physical Education）有別於傳統教育把同樣一套教學內容放在所有人身上，為每位身心差異的人打造一套最適合他們的運動，讓他們愛上運動，教育部體育署也看到全球對「WeThe15」適應體育的重要，除了在學校教育中持續推動特教外，更即將委託國立台灣師範大學成立「適應體育發展中心」。

今年12歲的鄭有甫在二歲時被診斷出患有自閉症，父母帶著他參加了許多早療課程，也聽從治療師都建議嘗試多接觸運動。不過挑戰的是，許多老師及教練因缺乏自閉症小孩情緒及溝通的應對，於是爸爸、媽媽決定全家總動員一起學直排輪及游泳，擔任鄭有甫教練或協助老師，一路陪著他走過有苦有樂的10年運動路。

鄭爸及鄭媽在談到運動的好處時說：「聽從醫生建議，不能讓身心障礙孩子不運動而肥胖。因他們各項發展都比常人緩慢，要降低孩子身上疾病風險就要運動。這幾年下來有甫不僅很健康，也從運動中得到成就感及強化與社會的交流及融合」。

「一個人路很快、一群人跑很長。」鄭媽林貞雅在談到陪兒子運動心路歷程，特別提到剛開始完全不懂到那裡找資源幫有甫，後來因認識許多同樣有身心障礙家長處得到協助及陪同，在各項資訊沒有完全透明及充份時，都是靠著前面的人協助走過來。

鄭爸及鄭媽也表示，一路走過來發現政府在協助這些家庭時，往往沒有把醫療上與運動的需求架接起來，所以在摸索的過程中長會有二邊主張不同的困擾；而資訊的普及及公開度不夠也使許多人在求助過程中遭受很大的挫折。

由體育署委託國立台灣師範大學即將成立的「適應體育發展中心」，也將讓每位孩子都有享受運動的權利、老師能客製化的指導運動、每個不同的人都會被尊重及獲得成就感為目標而努力。

延伸閱讀

失業近半年 30餘歲約聘體育教師跨不過新年

落實公平待客 全球人壽獲2022保險品質獎

瞄準奧運 新北市在板橋第2國民運動中心打造自由車基地

體育署攜手董氏基金會 推廣樂動紓壓5招

相關新聞

澳網／墨瑞哥哥嘲諷約克維奇獲醫療豁免 澳網總監出面滅火

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨天透過個人社群網站宣布獲得醫療豁免，也代表他將可以在不接種疫苗的情況下...

網球／前美網冠軍婚了！澳網前嫁足球明星

2019年就宣布訂婚的美國體壇情侶檔，2022年的第一天步入人生新階段，2017年美網冠軍史蒂芬斯（Sloane Ste...

高市中運舉重錦標賽開戰 學生楊帆順全運奪銅再接再厲

111年高雄市中等學校運動會舉重錦標賽1月5日至8日舉行，今天在鼓山高中舉重館開幕，鼓山高中舉重隊並回饋捐贈110年全國...

適應體育觀念興起 適應體育發展中心為需要者創造價值

適應體育（Adapted Physical Education）有別於傳統教育把同樣一套教學內容放在所有人身上，為每位身...

滑冰／黃郁婷PCR採檢陰性鬆口氣 續備戰北京冬奧

已取得北京冬季奧運資格的台灣競速滑冰女將黃郁婷日前在臉書透露，身邊有選手快篩陽性，而黃郁婷後來接受PCR採檢，今天結果出...

田徑／跑遍北台訓練不喊苦 選手更懂珍惜 

儘管為了訓練必須四處奔波，但基隆女中田徑隊去年在中長距離賽事繳出亮眼成績，包括全中運拿下一萬與五千公尺雙銀的黃郁媃，全中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。