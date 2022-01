足球／梅西確診陽轉陰 目前已返巴黎即將歸隊

巴黎聖日耳曼球星梅西(Lionel Messi)日前驚傳在聖誕假期染疫,不過據外媒表示他的檢測結果從陽轉陰,目前狀況良好已結束隔離,一家人已從羅薩里奧返回巴黎。

除了梅西之外,聖日耳曼隊內確診的球員還包括貝爾納特(Juan Bernat)、里科(Sergio Rico)以及比圖馬扎拉(Nathan Bitumazala),按照法甲聯賽的規定,球員在新冠病毒檢測中呈陽性,就必須隔離10天。

梅西是在去年12月回到阿根廷和家人共度假期時驚傳確診,不過起初梅西並沒有任何症狀和不適,今日更傳出他的檢測已經轉陰性,也有外媒拍下他們全家從羅薩里奧搭私人飛機,返回法國巴黎的畫面

梅西預計最多缺席2到3場就能歸隊,目前有望能看到他出賽10日對上里昂的比賽。

Lionel Messi has left Rosario and is on his way to Paris through a private plane. His PCR came out negative. This via Ole and the picture from Juan José García. pic.twitter.com/673gPGC9vK