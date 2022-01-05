足球／梅西確診陽轉陰 目前已返巴黎即將歸隊

巴黎聖日耳曼球星梅西（Lionel Messi）日前驚傳在聖誕假期染疫，不過據外媒表示他的檢測結果從陽轉陰，目前狀況良好已結束隔離，一家人已從羅薩里奧返回巴黎。

除了梅西之外，聖日耳曼隊內確診的球員還包括貝爾納特（Juan Bernat）、里科（Sergio Rico）以及比圖馬扎拉（Nathan Bitumazala），按照法甲聯賽的規定，球員在新冠病毒檢測中呈陽性，就必須隔離10天。

梅西是在去年12月回到阿根廷和家人共度假期時驚傳確診，不過起初梅西並沒有任何症狀和不適，今日更傳出他的檢測已經轉陰性，也有外媒拍下他們全家從羅薩里奧搭私人飛機，返回法國巴黎的畫面

梅西預計最多缺席2到3場就能歸隊，目前有望能看到他出賽10日對上里昂的比賽。