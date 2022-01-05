滑冰／黃郁婷PCR採檢陰性鬆口氣 續備戰北京冬奧

已取得北京冬季奧運資格的台灣競速滑冰女將黃郁婷日前在臉書透露，身邊有選手快篩陽性，而黃郁婷後來接受PCR採檢，今天結果出爐為陰性，也讓她鬆口氣，可以全力備戰冬奧。

北京冬季奧運即將在2月4日正式開幕，曾參加過2018年平昌冬奧的黃郁婷已取得北京冬奧女子500公尺、1000公尺與1500公尺競速滑冰3項參賽資格，為備戰冬奧，黃郁婷目前與父親兼教練黃錦龍正在美國鹽湖城移訓。

面對美國當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，近日剛打完第3劑疫苗的黃郁婷3日在臉書直播透露，除了聽聞一同訓練的蒙古選手PCR採檢陽性外，而身邊也有台灣選手近期出現感冒症狀，且快篩為陽性。

中華民國滑冰協會秘書長吳倫閑昨天接受媒體聯訪時表示，教練已聯繫當1名有治療COVID-19經驗的華裔醫師，那名有感冒症狀的台灣選手首次快篩為陰性，第2次快篩陽性後，已立即在醫師家中隔離、治療，後續在美國當地訓練中心協助下，也已安排與黃郁婷、教練赴醫院接受採檢。

黃郁婷今天在臉書發布影片透露，自己的PCR採檢結果為陰性，「真的是鬆了一大口氣」，而她也隨即回到滑冰場進行訓練，由於距離北京冬奧運僅剩不到1個月，她也提醒自己不能大意，萬事小心。