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澳網／墨瑞哥哥嘲諷約克維奇獲醫療豁免 澳網總監出面滅火

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
約克維奇獲醫療豁免權得以參賽，引起外界反彈，澳網總監緊急出面滅火。 法新社
約克維奇獲醫療豁免權得以參賽，引起外界反彈，澳網總監緊急出面滅火。 法新社

世界球王約克維奇Novak Djokovic）昨天透過個人社群網站宣布獲得醫療豁免，也代表他將可以在不接種疫苗的情況下參加17日將開打的2022澳網，不過這樣的消息一出後卻引發澳洲醫療體系人員以及選手的反彈，迫使澳網總監提列（Craig Tiley）出面滅火，強調約克維奇並沒有因為身份特殊而獲得任何特權。

在去年一舉拿下三座大滿貫冠軍的約克維奇，對於施打新冠肺炎疫苗一事始終抱持著保留態度，且並未對外公開個人的疫苗施打狀況，不過昨天他卻透過社群網站宣稱已取得醫療豁免，將如期展開2022年賽季，證實將不會缺席今年首場大滿貫賽事。

不過約克維奇獲得豁免的消息一出後，卻引發不少人的強烈反彈，甚至有澳洲醫生直言，不管約克維奇的網球生涯有多麽偉大，但只要他拒絕接種疫苗，就不應該獲得放行，「假使這樣的豁免屬實，等同於對數百萬尋求降低染疫風險的人拋出震撼彈。」

英國選手墨瑞的哥哥（Jamie Murray）更是直言諷刺，「我不知道該如何評論這件事，但我認為如果我今天拒打疫苗，我將不會得到豁免，但我還是為他能夠前往澳洲參加比賽感到開心。」

而飽受質疑的不僅是約克維奇本人，連澳網總監提列也難逃砲火攻擊，讓他在今天出面滅火，強調共有廿六名球員和賽會人員申請了醫療豁免，在經過兩個醫療小組的評估後，只有少數獲得批准，希望化解外界對於審查的疑慮，甚至點出網球選手獲得豁免的條件可能會比一般民眾更加嚴苛。

提列也強調，想要入境且沒有接種疫苗的國際遊客，只要能符合指導方針，就有機會從醫生那獲得豁免權，不過他也希望約克維奇能夠把整個申請資訊公開，來化解外界的質疑，「這整個過程是完全合法的，我認為，如果他願意解釋自己獲得豁免的條件，那肯定對於這件事情會有幫助。」

約克維奇 澳網 Novak Djokovic

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