冬奧2月4四開幕 中華電MOD轉播秀新媒體功能

2022北京冬季奧運會即將於2月4日晚間7時30分正式開幕，中華電信表示，MOD、Hami Video將全網轉播，並推出LIVE直播、回看、轉播表、獎牌榜等新媒體功能。

東京奧運落幕，四年一度的冰雪盛會接力登場，2022北京冬季奧運會倒數，中華隊目前已確定有23歲選手何秉睿將出戰高山滑雪的男子曲道賽，女子競速滑冰選手黃郁婷也將再度登上冬奧會舞台，參與500公尺、1000公尺及1500公尺的飆速對決。

另外，雪橇女將林欣蓉目前的世界排名位於冬奧參賽安全範圍，兩屆冬奧國手「台灣飛鷹」連德安也正全力爭取更多積分，力拚連續第3屆參賽。本屆冬季奧運舉辦滑冰、冰球、冰壺、雪橇、雪車、滑雪、冬季兩項等七大運動、15種項目比賽，中華電信表示，MOD與Hami Video展現新媒體獨特功能，打開MOD按下快速鍵999或是Hami Video北京冬奧專區，就能享有LIVE直播、回看（7天）、VOD、轉播表、獎牌榜等功能，Hami Video另外加碼3個全冬奧賽事頻道。

中華電信表示，MOD、Hami Video除了獨家轉播北京冬奧、9月杭州亞運、11月卡達世足之外，BWF羽球與WTT桌球新球季、歐冠足球16強也將獨家呈現，加上NBA美國職籃、HBL高中籃球聯賽、MLB美國職棒、中華職棒等熱門賽事皆有網羅，將以熱門賽事搶攻眼球商機。