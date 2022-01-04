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高球／太驚人！球友目擊澳洲螃蟹用巨鉗咬斷高球桿

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲螃蟹用巨鉗咬斷高球桿。 擷圖自畫面
澳洲螃蟹用巨鉗咬斷高球桿。 擷圖自畫面

據國外媒體報導，在澳洲聖誕島打球的高球球友拍到驚人的畫面，一隻巨型螃蟹在球友打球時，爬到一名球友的球袋上，用巨大蟹鉗夾住球桿，球友試圖從牠的巨鉗中拿出球桿時，還被咬斷一支球桿，相當駭人。

由於高球場通常在郊外，因此經常會出現不少動物，先前就傳出在球場上遇到鱷魚的駭人畫面，不過，這次球友拍到的畫面更是驚人，由於聖誕島是以紅蟹、海鳥、鯨鯊和珊瑚礁而聞名，因此在這裡興建的高球場，不免也會出現螃蟹的蹤影，然而這隻螃蟹過於巨大，且占據球友球袋，加上咬斷球桿，報導時被形容為「螃蟹強盜」。

由於近年來高球桿尋求輕量化，材質的使用讓高球桿容易被折斷，許多高球選手打不好發脾氣，也常有折斷球桿的行為，然而越輕量的材質，球桿也就更貴，因此這隻螃蟹，確確實成了一名「強盜」了。

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