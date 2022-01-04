網球／澳網拚衛冕 大坂直美回歸奪新年首勝

去年在澳網高捧金盃的日本名將大坂直美，相隔一年重返墨爾本的拉沃球場，列墨爾本女網賽頭號種子的她歷經3盤拍下法國對手柯妮特，迎接去年美網後的第一場勝利。

今年將尋求澳網衛冕的大坂直美，去年美網第3輪敗給加拿大19歲小將費南德茲後就再沒出賽紀錄。回歸賽場首戰，她雖發出8記雙發失誤，還出現五57次非迫性失誤，但也打出51記致勝球，歷時超過兩小時仍以6：4、3：6、6：3為新球季開出紅盤。

目前世界排名13的大坂直美提到，首戰自己非受迫性失誤太多，「但這也是我預期之中，因為這是我第一場比賽，我非常緊張，很高興最後一局我的發球有發揮。」雖喊緊張，她對昨天比賽場地倒是十分熟悉，11個月前她正是在澳網中央球場的拉沃球場高舉個人第二座澳網金盃。

今年澳網將於17日點燃戰火，大坂直美和澳洲「世界球后」芭蒂都是冠軍熱門，不過目前已經有許多名將確定缺席，包括「瑞士特快車」費德勒、美國名將小威廉絲和奧地利好手汀恩都不會與會；外媒報導的缺席球星名單中，去年澳網首闖大滿貫女單8強的我國「一姊」謝淑薇也榜上有名。