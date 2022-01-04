快訊

本土4例確定是「機場群聚」 指揮中心啟動三防疫作為

不滿故事館開張！鳳飛飛獨子揚言提告 桃園市政府回應了

高球／環台高球公開賽首輪 洪健堯猛打6鳥並列排頭

中央社 / 台北4日電
洪健堯。 TPGA提供
洪健堯。 TPGA提供

先前才在台豐公開賽拿下亞軍的職業高球好手洪健堯，今天在環台公開賽首輪維持火燙手感，全場猛打6鳥、無柏忌，以低於標準6桿的66桿，和王偉祥並列排頭。

總獎金新台幣300萬元的肇喜登峰巡迴賽封關賽環台公開賽，今天起在台中高爾夫球場進行4回合72洞競桿，共有114名選手參加角逐，冠軍將可獨得50萬元獎金。

洪健堯今天穩健出擊，不給自己太多壓力，整體表現不錯，開球只有3洞未上球道，鐵桿也發揮水準，且在最後3洞連抓3鳥，以無柏忌的完美表現結束首輪。

全長310碼的第16洞，洪健堯打出今天自己最滿意的一球，他得奮力揮擊球才能越過265碼的水池，沒想到這一洞他打得又遠又直，小白球足足飛了280碼才落地。

洪健堯也透露，後9洞果嶺速度有些不同，他在推桿時有嘗試去調整，看來也獲得不錯的成果。

並列領先的王偉祥今天狂抓7鳥、僅吞下1個柏忌，直到第17洞因切桿失誤，才讓他吞下柏忌，他說上週台豐公開賽因為感冒影響表現，本週他身體狀況已好轉，也準備全力以赴，期盼能打出佳績。

王偉祥。 TPGA提供
王偉祥。 TPGA提供

高爾夫

延伸閱讀

高球／台豐公開賽 李玠柏-11桿奪冠

高球／李玠柏握7桿領先優勢 2日挑戰台豐公開賽冠軍

高球／台豐公開賽首輪 林文堂抓7鳥並列排頭

高球／徐薇淩逆轉勝 耶誕節前台哥大公開賽奪冠

相關新聞

拔河／佈局2026世錦賽 國手選拔賽首度電視轉播

2022世界室內拔河錦標賽國手選拔賽，將於9日在台中大甲高中舉行，今年選拔賽首度加入電視轉播，希望能為2026在新北舉行...

網球／彭帥事件未平息 世界排名61法國女選手：還是擔心她

中國網球選手彭帥指控高官性侵引發風波，隨後改口稱自己的發文被誤解，法國網球女選手柯妮特今天表示，她還是有點擔心彭帥，希望更...

澳網／約克維奇獲准免打疫苗 宣布將赴澳洲展開衛冕戰

世界排名第一的塞爾維亞網球天王約克維奇今天表示，他已獲准以醫療理由豁免接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，...

滑雪／中美混血正妹將代表中國出戰冬奧 還是TIFFANY代言人

年僅18歲的中美混血選手谷愛凌，近幾年在國際上獲獎無數，接下來將代表中國國家隊出賽北京冬季奧運，也是中國在滑雪項目奪金最大希望。 谷愛凌於2003出生於美國舊金山，她的父親是美國人，母親谷燕是中國北

2025全運會 雲林縣睽違20年主辦

教育部正式確定2025年全國運動會將由雲林縣承辦，縣府今天表示，雲林縣有去年主辦全國中等學校運動會的成功經驗，今再獲肯定...

網球／約克維奇若堅持不打疫苗 前教練：只剩法網能打

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）至今仍不肯透露自己是否接種疫苗，日前只表示將不會參加今年第一項網球賽事ATP盃，究竟會不會連同澳網都放棄依舊是未知數，對此他的前教練皮亞蒂（Riccar

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。