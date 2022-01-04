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拔河／佈局2026世錦賽 國手選拔賽首度電視轉播

中央社 / 台北4日電
室內拔河國手選拔賽將有電視轉播。 拔河協會
室內拔河國手選拔賽將有電視轉播。 拔河協會

2022世界室內拔河錦標賽國手選拔賽，將於9日在台中大甲高中舉行，今年選拔賽首度加入電視轉播，希望能為2026在新北舉行的世界室內拔河錦標賽提前佈局。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平今天表示，由於台灣已爭取到2026世錦賽主辦權，屆時比賽畫面將會同步放送全球，今年的國手選拔賽首度納入轉播，可為4年後的世錦賽提前鋪路。

這次拔河國手選拔賽，民眾除可透過博斯體育台收看，網路串流平台如Youtube與協會臉書粉絲團也都看得到。

中華拔協秘書長卓耀鵬指出，過去國手選拔賽都與年底的協會盃合併舉辦，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，比賽場館人流限縮，加上為了保護選手，因此才將比賽分開。

今年國手選拔賽共計有11組、30支隊伍參賽，其中主戰場則是公開男子組560公斤與公開女子組500公斤，出線隊伍3月將代表台灣前往荷蘭參加世界室內拔河錦標賽。

上屆世錦賽台灣男子代表隊摘下男子560公斤組2連霸，女子組今年則要尋求衛冕。卓耀鵬強調，目前荷蘭疫情嚴峻，每天都超過1萬4000人確診，待代表隊出爐後，除會提供完整出國防疫物資，也會針對選手、教練進行防疫宣導，希望選手在爭取佳績的同時，學會保護自己、也保護他人。

世錦賽 協會盃

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