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網球／彭帥事件未平息 世界排名61法國女選手：還是擔心她

中央社 / 墨爾本4日綜合外電報導
世界排名61的法國女選手柯妮特。 美聯社
世界排名61的法國女選手柯妮特。 美聯社

中國網球選手彭帥指控高官性侵引發風波，隨後改口稱自己的發文被誤解，世界排名61的法國網球女選手柯妮特今天表示，她還是有點擔心彭帥，希望更清楚瞭解這位前女雙球后的情況。

彭帥去年11月2日在微博發文，指控國務院前副總理張高麗在長達數年的時間裡強迫她發生性關係，此後彭帥一段時間沒露面，讓外界懷疑她已「被消失」，國際網壇和人權團體紛表關切。

世界女子職業網球協會（WTA）因擔心彭帥的安危，暫停在中國的賽事，並表示彭帥公開露面未能解決或減輕有關她安全的疑慮。

彭帥接著於上月表示，自己從未指控任何人性侵她，她在社群媒體上的貼文被誤解了。而張高麗從未對此事置評。

柯妮特（Alize Cornet）今天在WTA墨爾本夏季賽1站（Melbourne Summer Set 1）首輪敗給日本好手大坂直美（Naomi Osaka），賽後柯妮特說：「我還是有點擔心她（彭帥）。」

「我得說這種情況還是讓我感到不舒服，我不知道她怎麼樣了。」

「我真的不知道要再對這件事想些什麼；我不知道哪邊是事實，哪邊是謊言。」

柯妮特是率先以推特主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）力挺彭帥的選手之一。包括大坂直美、小威廉絲（Serena Williams）、金恩夫人（Billie Jean King）等現役和退役球員都加入發聲行列，要求證明彭帥安全。

柯妮特說：「我真的很開心這些人跟進我的作法，事情轉折真的出人意料，像是（WTA主席）賽門（Steve Simon）的反應，以及之後每件事，都非常、非常重大。」

「我不確定（對彭帥來說）有沒有改變什麼，很難知道她的處境受到什麼影響，情況不是非常清楚…我只是盡力往好處想，希望她人很好。我覺得我無力再做些什麼了。」

柯爾 小威廉絲 大坂直美

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