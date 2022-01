澳網／約克維奇獲准免打疫苗 宣布將赴澳洲展開衛冕戰

世界排名第一的塞爾維亞網球天王約克維奇今天表示,他已獲准以醫療理由豁免接種COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫苗,將會參加本月在墨爾本舉行的澳洲公開賽尋求衛冕。

約克維奇(Novak Djokovic)先前一直不願透露是否接種疫苗,並曾表示因為擔憂澳洲的隔離規定,尚未確定是否會在這項大滿貫賽登場。澳網定於17日登場。

他今天在Instagram貼文說:「我在這段休息期間和心愛的家人度過很棒的時光,獲得豁免許可後,我將前往澳洲。2022年開打吧。」

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4