澳網／約克維奇獲准免打疫苗 宣布將赴澳洲展開衛冕戰

世界排名第一的塞爾維亞網球天王約克維奇今天表示，他已獲准以醫療理由豁免接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，將會參加本月在墨爾本舉行的澳洲公開賽尋求衛冕。

約克維奇（Novak Djokovic）先前一直不願透露是否接種疫苗，並曾表示因為擔憂澳洲的隔離規定，尚未確定是否會在這項大滿貫賽登場。澳網定於17日登場。

他今天在Instagram貼文說：「我在這段休息期間和心愛的家人度過很棒的時光，獲得豁免許可後，我將前往澳洲。2022年開打吧。」