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滑雪／中美混血正妹將代表中國出戰冬奧 還是TIFFANY代言人
年僅18歲的中美混血選手谷愛凌，近幾年在國際上獲獎無數，接下來將代表中國國家隊出賽北京冬季奧運，也是中國在滑雪項目奪金最大希望。
谷愛凌於2003出生於美國舊金山，她的父親是美國人，母親谷燕是中國北京的前滑雪教練，谷愛凌本擁有美國國籍，不過兩年前她宣布入籍中國，成為中國滑雪隊第一個「歸化兵」，並將代表國家隊出戰2022年冬奧。
谷愛凌去年已先後贏得自由式滑雪大跳台世界盃美國斯廷博特站、自由式滑雪U型場地世界盃美國銅山站，及Dew Tour巡迴賽冠軍，日前又再戰世界盃加拿大卡爾加里站的兩次自由式滑雪U型場地賽事，分別於去年12月31日及今年1月2日奪金，跨年度在3日內包攬兩個世界冠軍。
除了在滑雪場上展現王者風範，谷愛凌私下還是一名學霸，她曾經在SAT（美國高考）拿下1580超高分，僅差20分就考滿分，最終被史丹福大學錄取，因為準備冬奧的緣故會推遲一年入學，此外，谷愛凌還是一名模特兒，曾經為LV拍攝廣告、擔任IWC萬國錶品牌大使、去年還成為了TIFFANY代言人。
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