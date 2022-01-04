2025全運會 雲林縣睽違20年主辦

教育部正式確定2025年全國運動會將由雲林縣承辦，縣府今天表示，雲林縣有去年主辦全國中等學校運動會的成功經驗，今再獲肯定，睽違20年再次承辦全運會，將會全力以赴，再度讓全民感受「雲林競艷 精彩無限」。

縣長張麗善表示，雲林縣去年舉辦全中運，整合觀光、美食、人文產業打造選手之夜、開幕典禮、競賽等活動及賽事，聚集全國體壇1萬7千多名菁英學生選手、教練與裁判在雲林同場競技，獲得各界肯定，雲林地主隊更狂掃22金23銀26銅，再度讓國人見到雲林的體育量能。

縣府表示，去年6月縣府向教育部提出申辦2025年全運會計畫書，經過教育部邀集專家學者組成評估小組，公開書面審查及實地評選，12月30日正式獲教育部核定為承辦縣市，著實是開啟新年的最佳喜訊。

縣府指出，全運會是國內規模與等級最大的綜合運動會，每2年舉辦一次，以奧運、亞運最近一屆已辦或將辦的競賽種類為限，推廣全民運動，強調全民參與，雲林縣將在2025年正式主辦全運會，預計10月18日至23日登場，舉辦32項競賽。