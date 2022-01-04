快訊

超高級豪宅「陶朱隱園」要賣多少？顏炳立曝一坪單價

法國出現新變異株B.1.640.2 傳染力強、更能使疫苗失效

網球／約克維奇若堅持不打疫苗 前教練：只剩法網能打

聯合新聞網 / 綜合報導
世界球王約克維奇至今仍不肯透露自己是否接種疫苗，能否參賽澳網成未知數。 美聯社
世界球王約克維奇至今仍不肯透露自己是否接種疫苗，能否參賽澳網成未知數。 美聯社

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）至今仍不肯透露自己是否接種疫苗，日前只表示將不會參加今年第一項網球賽事ATP盃，究竟會不會連同澳網都放棄依舊是未知數，對此他的前教練皮亞蒂（Riccardo Piatti）表示，「如果他堅持原則不施打疫苗，2022年的大滿貫他恐怕只能出戰法網。」

約克維奇可說是澳網之王，不但在澳網拿下9冠，自2019年至今已完成3連霸，生涯目前贏得20座大滿貫冠軍，並列納達爾（Rafael Nadal）、費德勒（Roger Federer），不過由於他年紀最輕、身體狀態也保持最佳，預計很有可能會超越兩位前輩，成為男單史上第一人。

若參加今年澳網，約克維奇不但有機會挑戰第10座澳網男單金盃，更能尋求打破男網紀錄的第21座大滿貫冠軍，相反的若他選擇退出，將會終結他自2005年18歲首次亮相墨爾本以來，連續17次征戰澳網的記錄。

然而約克維奇曾表態拒打疫苗，外界目前也不清楚他接種的情形，曾在2005年和2006年執教過約克維奇的皮亞蒂，日前受訪時替他擔憂，「如果約克維奇堅持自己的原則沒有接種疫苗，那麼溫網和美網就無法參加，只有機會參加法網，因為想要在英國和歐洲以外的地方參賽就必須接種，而且非美國公民也必須接種疫苗才能入境美國，這對他要挑戰史上第一的大滿貫數相當不利。」

事實上除了澳網、溫網和美網不能打，約克維奇甚至連日後的邁阿密大師賽、印地安泉大師賽和辛辛那提大師賽等ATP1000分級的賽事也無法參加，這對他的積分將會造成極大的影響。

疫苗 美國公民 邁阿密 墨爾本 英國

相關新聞

滑雪／中美混血正妹將代表中國出戰冬奧 還是TIFFANY代言人

年僅18歲的中美混血選手谷愛凌，近幾年在國際上獲獎無數，接下來將代表中國國家隊出賽北京冬季奧運，也是中國在滑雪項目奪金最大希望。 谷愛凌於2003出生於美國舊金山，她的父親是美國人，母親谷燕是中國北

網球／約克維奇若堅持不打疫苗 前教練：只剩法網能打

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）至今仍不肯透露自己是否接種疫苗，日前只表示將不會參加今年第一項網球賽事ATP盃，究竟會不會連同澳網都放棄依舊是未知數，對此他的前教練皮亞蒂（Riccar

2025全運會 雲林縣睽違20年主辦

教育部正式確定2025年全國運動會將由雲林縣承辦，縣府今天表示，雲林縣有去年主辦全國中等學校運動會的成功經驗，今再獲肯定...

體育署攜手董氏基金會 推廣樂動紓壓5招

教育部體育署與董氏基金會攜手合作，今天前進台北市金華國小，向學生推廣樂動紓壓5招，並搭配1分鐘紓壓伸展操，鼓勵大家新的一...

網球／大坂直美4個月首戰 克服亂流取勝

日本網球名將大坂直美4個月來首度出賽，今天克服第2盤亂流，終場6比4、3比6、6比3擊敗法國對手柯爾妮，挺進WTA墨爾本...

田徑／成功轉戰流行樂人 「閃電」柏特將發行第二張專輯

牙買加「閃電」柏特（Usain Bolt）退休後生活仍相當充實，除了踢足球和執教田徑，這位世界紀錄保持人也將天賦帶到了音樂上，去年9月發了個人首張專輯《Country Yutes》引起廣大迴響，日前傳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。