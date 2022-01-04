網球／約克維奇若堅持不打疫苗 前教練：只剩法網能打
世界球王約克維奇（Novak Djokovic）至今仍不肯透露自己是否接種疫苗，日前只表示將不會參加今年第一項網球賽事ATP盃，究竟會不會連同澳網都放棄依舊是未知數，對此他的前教練皮亞蒂（Riccardo Piatti）表示，「如果他堅持原則不施打疫苗，2022年的大滿貫他恐怕只能出戰法網。」
約克維奇可說是澳網之王，不但在澳網拿下9冠，自2019年至今已完成3連霸，生涯目前贏得20座大滿貫冠軍，並列納達爾（Rafael Nadal）、費德勒（Roger Federer），不過由於他年紀最輕、身體狀態也保持最佳，預計很有可能會超越兩位前輩，成為男單史上第一人。
若參加今年澳網，約克維奇不但有機會挑戰第10座澳網男單金盃，更能尋求打破男網紀錄的第21座大滿貫冠軍，相反的若他選擇退出，將會終結他自2005年18歲首次亮相墨爾本以來，連續17次征戰澳網的記錄。
然而約克維奇曾表態拒打疫苗，外界目前也不清楚他接種的情形，曾在2005年和2006年執教過約克維奇的皮亞蒂，日前受訪時替他擔憂，「如果約克維奇堅持自己的原則沒有接種疫苗，那麼溫網和美網就無法參加，只有機會參加法網，因為想要在英國和歐洲以外的地方參賽就必須接種，而且非美國公民也必須接種疫苗才能入境美國，這對他要挑戰史上第一的大滿貫數相當不利。」
事實上除了澳網、溫網和美網不能打，約克維奇甚至連日後的邁阿密大師賽、印地安泉大師賽和辛辛那提大師賽等ATP1000分級的賽事也無法參加，這對他的積分將會造成極大的影響。
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