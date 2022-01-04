網球／大坂直美4個月首戰 克服亂流取勝
日本網球名將大坂直美4個月來首度出賽，今天克服第2盤亂流，終場6比4、3比6、6比3擊敗法國對手柯爾妮，挺進WTA墨爾本夏季賽1站（Melbourne Summer Set 1）第2輪。
大坂直美打敗柯爾妮（Alize Cornet）後，接下來16強賽將出戰克羅埃西亞選手馬蒂奇（PetraMartic）或比利時選手詹妮夫絲凱（MarynaZanevska）。
大坂直美去年9月在美國網球公開賽女單第3輪爆冷敗給加拿大18歲小將費南德茲（LeylahFernandez），賽後為自己忍不住摔拍、將球打向觀眾席致歉，並拭淚表示她會休息一陣子，暫時不再參賽。
法新社報導，這位4座大滿貫賽冠軍得主之後大多保持低調，上週飛到墨爾本為尋求澳洲公開賽衛冕備戰。她的世界排名已跌至第13。
大坂直美今天在場上受訪時說：「回到這裡總是感覺很好，在大家面前比賽感覺很棒。」
她表示：「我感覺今天有很多非受迫性失誤，但有點在預料之中，因為這算是我首戰，我真的很緊張。」
她還說：「我很高興自己能在最後穩住發球局。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言