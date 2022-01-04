網球／大坂直美4個月首戰 克服亂流取勝

日本網球名將大坂直美4個月來首度出賽，今天克服第2盤亂流，終場6比4、3比6、6比3擊敗法國對手柯爾妮，挺進WTA墨爾本夏季賽1站（Melbourne Summer Set 1）第2輪。

大坂直美打敗柯爾妮（Alize Cornet）後，接下來16強賽將出戰克羅埃西亞選手馬蒂奇（PetraMartic）或比利時選手詹妮夫絲凱（MarynaZanevska）。

大坂直美去年9月在美國網球公開賽女單第3輪爆冷敗給加拿大18歲小將費南德茲（LeylahFernandez），賽後為自己忍不住摔拍、將球打向觀眾席致歉，並拭淚表示她會休息一陣子，暫時不再參賽。

法新社報導，這位4座大滿貫賽冠軍得主之後大多保持低調，上週飛到墨爾本為尋求澳洲公開賽衛冕備戰。她的世界排名已跌至第13。

大坂直美今天在場上受訪時說：「回到這裡總是感覺很好，在大家面前比賽感覺很棒。」

她表示：「我感覺今天有很多非受迫性失誤，但有點在預料之中，因為這算是我首戰，我真的很緊張。」

她還說：「我很高興自己能在最後穩住發球局。」