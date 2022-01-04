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田徑／成功轉戰流行樂人 「閃電」柏特將發行第二張專輯

聯合新聞網 / 綜合報導
牙買加「閃電」柏特去年9月發了個人首張專輯《Country Yutes》引起廣大迴響，日前傳出下一張專輯也即將問世。 美聯社
牙買加「閃電」柏特去年9月發了個人首張專輯《Country Yutes》引起廣大迴響，日前傳出下一張專輯也即將問世。 美聯社

牙買加「閃電」柏特（Usain Bolt）退休後生活仍相當充實，除了踢足球和執教田徑，這位世界紀錄保持人也將天賦帶到了音樂上，去年9月發了個人首張專輯《Country Yutes》引起廣大迴響，日前傳出下一張專輯也即將問世。

被稱為地球上跑得最快的人，柏特是男子100公尺、男子200公尺以及男子4×100公尺接力的世界紀錄保持者，同時也是該三項賽事的奧運金牌得主，在2017年世界田徑錦標賽賽後，柏特繞倫敦盃400公尺跑道一圈正式宣佈退休，日後他開始嘗試轉型為一位足球運動員。

柏特對於足球相當熱愛，在離開田徑賽場後他仍願意在足球生涯從零開始，可惜柏特未能從中意球隊的手中獲得合約，因此2019年又宣布結束足球夢，這也代表他正式告別體育圈，不再是田徑和足球選手。

不過柏特很快又找到自己的下一春，他懷踹著創作音樂的夢想，在去年發行他個人首張專輯，獲得了廣大觀眾的一致好評，更是在美國Billboard 雷鬼音樂排行榜上名列前茅，成功讓粉絲透過不同的面貌來認識他。

柏特表示，「音樂是我生命的一部分。在疫情期間，我想我可以藉此機會進入音樂領域，因為這是我喜歡做的事情。對我來說，我們製作專輯是為了向人們表示我們對音樂是認真的。我們剛開始做時，大家以為我只是在胡鬧，無聊沒事找事做，但我想讓他們知道我是認真的。」

柏特提到未來他還想和一些英國的歌手合作，希望能藉由這樣的交流增加歌曲種類的多元性，而下一張專輯也在籌畫中，預計不久後應該會發行。

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