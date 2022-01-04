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三商盃公益跑2月19日登場 推三人接力半馬組 

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
第33屆三商盃公益路跑賽將於2月19日於大佳河濱公園舉行。圖／主辦單位提供
第33屆三商盃公益路跑賽將於2月19日於大佳河濱公園舉行。圖／主辦單位提供

第33屆三商盃公益路跑賽即將在農曆年後「純粹」開跑，在經歷過新冠肺炎停辦一年後正式回歸，賽事將於2月19日於大佳河濱公園舉行，除延續經典的半馬組／半馬視障組以及3公里休閒組外，全新的「三人接力半馬組」更要大家一起「愛接續」接力完成半馬。

  三商家購為了推廣身障運動特別與中華民國殘障體育運動總會合作，邀請東京帕運選手領跑，共同協助優秀的身障運動選手獲得更好的訓練資源，用你我的雙腳，創造更好的生活，更好的世界。

每位參賽的跑者可以獲得一件由百年跑鞋製造商Saucony設計提供的賽衣，同時所有組別都有完賽獎牌，有別於一般賽事由主辦單位準備的制式完賽禮，三商公益純粹路跑首次推出「完賽好禮袋著走」，現場將有多達20個攤位提供零食、日用品、保健食品、知名品牌運動用品、電影票、餐券、寵物用品等，讓完賽跑者可以現場挑選喜歡的、有需要的，裝成一袋自己專屬的大禮包帶回去。

報名進入倒數一周，主辦單位也祭出最大好康，只要在1月7日前完成報名，就有機會參加新年禮物的抽獎活動，獎品有Gogoro、iPhone 13、小腿按摩機等豐富好禮，報名即可參加抽獎價值30萬元的好禮，抽獎辦法及規則請見「三商公益路跑」粉絲專頁。

東京帕運

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