北京冬奧／從滑冰王子到青蛙公主 5名將最受矚目

北京冬季奧運距開幕剩一個月，各項目的明星選手將在2月4至20日齊聚中國首都爭奪獎牌。從日本滑冰王子羽生結弦到中國滑雪公主谷愛凌，法新社點名本屆冬奧5位最受矚目運動員。

●羽生結弦

27歲的日本男子花式滑冰名將羽生結弦，目標在北京連續第3度奪下冬奧金牌。他在賽前的準備工作因腳踝受傷而受影響，所幸12月在日本國家錦標賽的開季表現出色，看似狀態恢復良好。

羽生結弦所到之處都有興奮尖叫的粉絲相隨。每當他出賽後，粉絲會把送給他的大量小熊維尼玩偶投入滑冰場上。但這在中國可能是敏感行為，因為外國批評者曾用外型相似的小熊維尼來嘲諷中國國家主席習近平。

儘管北京冬奧只開放中國觀眾進場，但鑒於羽生結弦對本屆比賽的重要性，中國當局已承諾，會讓這位花式滑冰超級明星獲得鼎力支持。

●谷愛凌（Eileen Gu）

年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌，父親是美國人，母親是中國人。她在美國加州出生，原本代表美國參賽，後來改代表中國，預料會是北京冬奧最受關注選手之一。

谷愛凌還是一名模特兒和成績頂尖的學生，她在中國大受歡迎，當地媒體暱稱她「青蛙公主」，因為她戴一頂綠色頭盔。

●席弗琳（Mikaela Shiffrin）

26歲美國女子高山滑雪明星席弗琳，尋求北京冬奧在曲道類比賽連續第3屆摘金。她在2017至2019年蟬聯女子高山滑雪世界盃（FIS Alpine Ski World Cup）冠軍，本屆冬奧賽前她一路狀態極佳。

席弗琳2歲便在自家車道開始滑雪。她12月自爆確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），儘管如此，預料仍不會影響她參賽北京冬奧行程。

●金善（Chloe Kim）

美國韓裔女子雪板好手金善2018年在韓國平昌冬奧以17歲之齡勇奪半管金牌，技驚四座。當時韓國觀眾視她為同胞，並高喊她的名字替她加油。

金善如今坦言，自己仍難以適應如此年輕便成名和受到關注。她12月接受美國「紐約時報」訪問時表示：「我只感覺每個人好像都想找我麻煩。」

●懷特（Shaun White）

美國男子雪板先鋒名將懷特尚未確定取得北京冬奧參賽資格。若他取得，幾乎篤定會是最後一次參加冬奧，他勢必會想畫下美好句點。

懷特擁有破紀錄的15面世界極限運動會（XGames）金牌，其中2面是雪板冠軍。現年35歲的他已算是老將，也曾拿過3面奧運半管金牌。懷特自從在雀斑少年時期闖入世界舞台後，過去20年來一直是男子雪板運動界偶像。