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澳網／球王挑戰第10冠 台灣球迷看得到

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇今天澳網將挑戰史無前例第10冠。圖／博斯運動提供
約克維奇今天澳網將挑戰史無前例第10冠。圖／博斯運動提供

2022年澳洲網球公開賽17日點燃戰火，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）將挑戰生涯第10座澳網金盃，澳洲球后芭蒂（Ashleigh Barty）也將重返賽場，博斯運動台今天宣布為台灣球迷送上直播，且再度與LINE TODAY攜手，8強賽後的賽事也可透過手機、平板收看。

澳網將從17日進行到30日，小約和日本名將大坂直美分別是男、女單衛冕者，其中小約除要追逐「十全十美」的破紀錄第10冠，也要朝男子史上最多的21座大滿貫前進。

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）去年底雖傳出確診新冠肺炎，但名字出現在澳網前的熱身賽參賽名單，也有機會到澳洲挑戰破紀錄的第21座大滿貫金盃。

已握有4座大滿貫的大坂直美，今年將尋求連霸，和地主球后芭蒂都是女單冠軍熱門，且兩位女將都是去年美網後就沒有出賽紀錄，新賽季從澳洲展開，表現備受關注。

博斯運動今天宣布，博斯運動一台將為觀眾帶來以中央球場（Rod Laver Arena）賽事為主的國際訊號直播，博斯網球台則是每天下午4點起首播當日的比賽。同時繼2021溫布頓和美網後，博斯再次與LINE TODAY攜手，8強之後的賽事LINE  TODAY也將直播，讓球迷有更多管道感受大滿貫魅力。

澳網 美網 大坂直美

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