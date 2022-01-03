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NHL／粉絲見痣疑癌提醒就醫 球隊人員找到恩人致謝

中央社 / 蒙特婁2日綜合外電報導
韓密爾頓（左）與救他一命的球迷波波維奇相見歡。 圖擷自溫哥華加人隊推特
韓密爾頓（左）與救他一命的球迷波波維奇相見歡。 圖擷自溫哥華加人隊推特

北美職業冰球NHL溫哥華加人隊成功找到一名熱心的女粉絲，宣稱這是別具意義的勝利。這名粉絲發現一名球隊人員頸部長痣，懷疑是癌，沒想到提醒就醫的舉動救了他一命。

溫哥華加人隊（Vancouver Canucks）昨天在推特上傳設備助理經理韓密爾頓 （Brian "Red" Hamilton）的信，希望外界協尋「一位非常特別的人士」，此人去年10月曾在美國西雅圖觀賽。

韓密爾頓寫道：「在此要告訴這位我正在尋找的女性，妳改變了我的人生，我希望能找到妳，當面說聲『真的非常感謝妳』。」

這名女性去年10月23日曾坐在溫哥華加人隊後方的觀眾席，觀看加人隊與新球隊西雅圖海妖（Seattle Kraken）比賽，當時她拼命想引起韓密爾頓的注意。

她靈機一動拿手機打字，然後舉起來貼近看台和加人隊板凳席之間的玻璃隔板，好讓韓密爾頓能看到手機上的訊息，上頭寫著「你脖子後面的痣可能是癌，請快去看醫生」。

加人隊昨天在推特貼出韓密爾頓的尋人啟事後，消息迅速在網路瘋傳。約一小時後，加人隊成功找到這名女性，她是22歲學生波波維奇（Nadia Popovici），最近剛錄取醫學院。

韓密爾頓找到恩人後在記者會上說：「我很高興，寫這封信只是因為我真的很想讓她知道，她的堅持和她所做的一切都有受到重視。」

他說他從來沒有注意到自己頸部長痣，後來檢查發現是惡性黑色素瘤，醫師已將其切除。

韓密爾頓說：「她是英雄。我想讓大家知道，這一切不是關乎於我，而是攸關一位了不起的人花時間注意到令人擔憂的地方，然後在冰球比賽的混亂中設法指出來。」

加人隊再度到西雅圖出戰海妖隊，韓密爾頓昨晚趁機會和波波維奇相見歡，並且相擁致謝。

根據加人隊上傳兩人相見的影片，波波維奇表示她今年稍後將開始就讀醫學院。她告訴韓密爾頓：「以這樣的方式展開我的醫學院之旅真是太棒了！真是相當珍貴。我想說的是我很為你高興，很高興你去檢查了。」

加人隊和海妖隊宣布共同捐贈波波維奇1萬美元（約新台幣27.9萬元）獎學金，以示感謝。

冰球 癌症

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