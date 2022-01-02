足球／梅西確診 巴黎聖日耳曼另有3球員染疫

不用猜了，「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)應該不會缺席澳網了！ ATP官網今天報導，去年底前傳出染疫的納達爾，出現在4日開打的澳洲墨爾本網球賽籤表上，將以第一種子身分出賽，做為他

2022-01-02 19:42