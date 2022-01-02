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足球／梅西確診 巴黎聖日耳曼另有3球員染疫
法甲足球聯賽巴黎聖日耳曼隊（PSG）今天表示，阿根廷籍前鋒梅西（Lionel Messi）和另外3名球員接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，結果呈陽性反應。
路透社報導，巴黎聖日耳曼表示，這幾名球員目前都在隔離，遵守適當衛生準則。
美聯社報導，巴黎聖日耳曼昨晚的聲明中提到有一名工作人員感染COVID-19，當時還沒提到這4名球員，但今天公布的進一步聲明表示，梅西、柏納特（JuanBernat）、利柯（Sergio Rico）和比圖馬扎拉（NathanBitumazala）確診。
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