網球／不用猜了！墨爾本網賽納達爾列籤表 澳網應不會缺席

不用猜了，「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)應該不會缺席澳網了！

ATP官網今天報導，去年底前傳出染疫的納達爾，出現在4日開打的澳洲墨爾本網球賽籤表上，將以第一種子身分出賽，做為他新的一年2022年第一場出賽，這也意味他參加17日開打澳網機會極大。

墨爾本網賽雖是ATP 250等級的賽事，但從去年8月5日開始就因腳傷未能出賽的納達爾而言，也是長達近半年重新復出的第一場賽事，做為澳網熱身也最適合不過；納達爾目前世界排名第六。

去年底納達爾染疫，一度讓外界懷疑他能否趕得及參加澳網，但從日前上傳在墨爾本練球照，就表示他仍依照自己的復出計劃，也將會參加澳網。

另外，英國名將墨瑞(Andy Murray)也以外卡身分參賽。地主名將「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）則與納達爾籤表同在上半部，有機會在四強賽交手。

至於「球王」約克維奇(Novak Djokovic)由於不願透露是否打疫苗，參賽澳網求衛冕與否一直未定，澳網主席已發言說，如果他再不表態，一切都會太晚了。