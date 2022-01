網球／不用猜了！墨爾本網賽納達爾列籤表 澳網應不會缺席

不用猜了,「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)應該不會缺席澳網了!

ATP官網今天報導,去年底前傳出染疫的納達爾,出現在4日開打的澳洲墨爾本網球賽籤表上,將以第一種子身分出賽,做為他新的一年2022年第一場出賽,這也意味他參加17日開打澳網機會極大。

墨爾本網賽雖是ATP 250等級的賽事,但從去年8月5日開始就因腳傷未能出賽的納達爾而言,也是長達近半年重新復出的第一場賽事,做為澳網熱身也最適合不過;納達爾目前世界排名第六。

去年底納達爾染疫,一度讓外界懷疑他能否趕得及參加澳網,但從日前上傳在墨爾本練球照,就表示他仍依照自己的復出計劃,也將會參加澳網。

另外,英國名將墨瑞(Andy Murray)也以外卡身分參賽。地主名將「壞小子」基里洛斯(Nick Kyrgios)則與納達爾籤表同在上半部,有機會在四強賽交手。

至於「球王」約克維奇(Novak Djokovic)由於不願透露是否打疫苗,參賽澳網求衛冕與否一直未定,澳網主席已發言說,如果他再不表態,一切都會太晚了。

