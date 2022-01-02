高球／台豐公開賽 李玠柏-11桿奪冠

台灣高球好手李玠柏今天在台豐公開賽最終回合繳出平標準桿的71桿成績，4回合總桿數為低於標準11桿的273桿，以5桿勝差，贏得冠軍及獎金新台幣84萬元。

總獎金480萬元的2021年台豐公開賽為跨年度賽事，今天在彰化台豐高爾夫俱樂部進行最終回合，李玠柏賽前握有7桿領先優勢。

李玠柏去年累積4冠，今天最終回合火力不如前2輪凶猛，揮出71桿，總桿數為低於標準11桿的273桿，拿下第5冠，超越詹世昌在2014年台巡賽創下4冠最多冠的紀錄，總獎金超越400萬元，暫時達430萬元，是自2016年呂偉智後，再創台巡總獎金排名首位的新高紀錄。

李玠柏賽後接受大會訪問時表示，很開心在新年的第一場賽事贏得冠軍，開始新的一年，同時感謝父母後兩回合到場加油，一同分享喜悅與榮耀。

尋求衛冕的洪健堯今天後9洞加足馬力，打出低於標準2桿的69桿，4回合總桿數為低於標準6桿的278桿，拿下亞軍及獎金55.2萬元。