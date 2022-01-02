快訊

柯文哲元旦升旗被罰站？總統府秀一張照片解釋

一張圖看天氣！明起開工暖3天又變冷 北台灣轉濕涼

高球／台豐公開賽 李玠柏-11桿奪冠

中央社 / 台北2日電
李玠珀。 TPGA提供
李玠珀。 TPGA提供

台灣高球好手李玠柏今天在台豐公開賽最終回合繳出平標準桿的71桿成績，4回合總桿數為低於標準11桿的273桿，以5桿勝差，贏得冠軍及獎金新台幣84萬元。

總獎金480萬元的2021年台豐公開賽為跨年度賽事，今天在彰化台豐高爾夫俱樂部進行最終回合，李玠柏賽前握有7桿領先優勢。

李玠柏去年累積4冠，今天最終回合火力不如前2輪凶猛，揮出71桿，總桿數為低於標準11桿的273桿，拿下第5冠，超越詹世昌在2014年台巡賽創下4冠最多冠的紀錄，總獎金超越400萬元，暫時達430萬元，是自2016年呂偉智後，再創台巡總獎金排名首位的新高紀錄。

李玠柏賽後接受大會訪問時表示，很開心在新年的第一場賽事贏得冠軍，開始新的一年，同時感謝父母後兩回合到場加油，一同分享喜悅與榮耀。

尋求衛冕的洪健堯今天後9洞加足馬力，打出低於標準2桿的69桿，4回合總桿數為低於標準6桿的278桿，拿下亞軍及獎金55.2萬元。

高爾夫 詹世昌 呂偉智

延伸閱讀

高球／李玠柏握7桿領先優勢 2日挑戰台豐公開賽冠軍

高球／台豐公開賽首輪 林文堂抓7鳥並列排頭

高球／台哥大公開賽首輪 18歲新秀劉芃姍拔頭籌

高球／義賣奧運奪牌者簽名錦旗 潘政琮募1千萬全數捐出

相關新聞

網球／不用猜了！墨爾本網賽納達爾列籤表 澳網應不會缺席

不用猜了，「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)應該不會缺席澳網了！ ATP官網今天報導，去年底前傳出染疫的納達爾，出現在4日開打的澳洲墨爾本網球賽籤表上，將以第一種子身分出賽，做為他

奧會／林鴻道連任主席 新年發表7目標

中華奧會去年底改選，主席林鴻道高票連任，就任第13屆主席的林鴻道也發表2022年新希望，包括7點目標，盼帶領奧會創造新風...

北京冬奧公布頒獎禮儀服裝 散發濃濃「中國風」

北京2022年冬奧會和冬季帕運（大陸稱「冬殘奧會」）頒獎禮儀服裝、頒獎花束、頒獎台、頒獎托盤、頒獎托盤放置台、獲獎運動員...

羽球／擠身世界第一200周俱樂部 小戴再4周就成史上第4人

只要再4周，世界球后戴資穎就能成為羽球史上第四位能穩坐世界第一累積至少200周的球員！ 職業羽壇自2002年導入世界積分積分開始，已退役的「大馬傳奇」李宗偉在球王位置累積376周傲視群雄，排第二

自由車／馮俊凱台灣冠軍戰袍亮相 西班牙冬訓拚出賽

受到變種病毒的影響，全球疫情仍在不斷變化，國際賽程的調整，牽動著我國自由車一哥馮俊凱往返歐、亞兩大洲的行程安排，在完成冬...

元旦健走邁入第19年 近萬民眾萬步走迎新年

已經連續第19年舉辦的元旦健走，今天在活動發起人紀政、台北市市長柯文哲、元旦健走代言人王金平等人的熱情帶動下，近萬名民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。