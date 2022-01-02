奧會／林鴻道連任主席 新年發表7目標

中華奧會去年底改選，主席林鴻道高票連任，就任第13屆主席的林鴻道也發表2022年新希望，包括7點目標，盼帶領奧會創造新風貌、新氣象，為我國體育運動發展共同打拚。

以下是林鴻道就職與新年祈願全文：

過去8年，我一直致力在如何讓體育運動能成為國人生活的一部分，如何讓運動員能被重視，如何讓運動員有一個健康健全的訓練環境，而這些努力的目標都是希望能幫國家持續締造體育運動的佳績。在選手的訓練上，推動「黃金計畫」上路是我很自豪的一件事。為了東京奧運，政府3年投入了12億元的訓練經費。黃金計畫實施至今，本人常常與選手、教練及相關同仁討論如何讓黃金計畫的實施更有彈性、更能有效幫助選手，並透過各種管道促使主管單位修訂相關規定。2024巴黎奧運及2028洛杉磯奧運的黃金計畫已啟動，期待持續的滾動修正，在選才、育才方面都能以更有彈性的方式，給予選手們最有效的訓練支援。

另外，選手要健康的訓練就要杜絕運動禁藥的使用，奧會在過去數年努力推動「中華運動禁藥防制基金會」的成立，最後得到WADA的承認，並完全接手運動禁藥防制的工作。為了讓基金會能順利成立，基金所需的3000萬元由奧會及本人各捐贈1000萬元，也感謝「中華民國大專院校體育總會」及「中華民國高級中等學校體育總會」力挺，各捐獻500萬元。

對於運動員的照顧，我也積極促成政府通過優秀運動員轉任專業教練一案，保障運動員的退役生涯，就是希望運動員能無後顧之憂的投入訓練面對賽事，落實「打球也能當飯吃」。

對於體育運動的支持，光靠政府絕對是不足的，如何結合社會上更多更廣的資源，才是終極之道。在奧會以及各界的努力下，立法院終於在去年12月三讀通過運動產業發展條例部分條文修正草案，對企業贊助體育祭出了150% 抵稅額。此一修法，雖然與推動的目標尚有落差，但能跨出這一步，先求有再求好，絕對是鼓勵企業支持體育發展的一大突破。

未來四年，本人希望能在各位夥伴的支持下，為體育運動的發展持續努力。有幾件事是個人一定會努力推動的：

1、 推動國家級運動科學中心的成立

去年的東京奧運，台灣創下參賽以來最好的成績，這除了是選手、教練以及所有協力同仁的共同努力外，也彰顯了運動科學在訓練過程中所展現的成效。整合性及量身訂製的運動科學應用，早已是亞洲重要國家及世界上體育運動先進國家的訓練常態，但對我們來說卻才剛剛起步。未來，奧會將致力推動國家級運動科學中心的成立，吸引更多的人才加入運科的研究與運用，並連結民間運動產業的發展，讓選手可以得到適當的運科支援。

2、 以產業化為方法讓體育運動成為國人生活的一部分

我一直希望體育運動能真正成為國人生活的一部分，各種賽事都能受到關注。要達到這一目標，運動員的競技成績固然重要，但推動運動產業化及運動行銷更是不可或缺的重要環節。努力促成選手、單項協會、奧會與產業界的緊密合作將會是未來的工作重點之一。

3、 提升中華台北在各級國際體育組織中的行政地位

國際體育事務的參與，一直都是奧會的重要職責，如何與單項協會更緊密合作，提昇中華台北在國際體壇各級組織內的行政地位及參與決策的機會，是未來必須持續推展的工作。具體做法就是透過奧會、單項協會接班人的加速培養，世代銜接，培育國際體育事務人才，讓更多年輕後輩及早參與國際體育事務，讓經驗得以順利傳承，增強國際參與的力道。

4、 徹底貫徹國際奧會2020+5

檢視國際奧會在2014年提出的2020改革議題，以及去年2月執委會為因應新型冠狀病毒疫情所提出的5大趨勢，以及所衍生的15項建議，中華奧會在各位夥伴的指導以及會內同仁的努力下，都已在持續推動中，接下來的4年，我們不會有片刻的鬆懈，一定會繳出亮麗的成績單。

5、 加強投資奧林匹克學院深耕奧林匹克教育

奧林匹克教育是本會的重點工作以及強項之一。身為國際第四位創設國家奧林匹克學院的國家奧會，以及在2019年成為國際奧會家族中第5位獲得雅典娜獎的國家奧林匹克學院即是最好的例證。未來四年，奧會將在奧林匹克教育投入更多資源，以更多元的方式推廣奧林匹克精神與內涵，將「團結、友誼、和平、進步」的奧林匹克根本目標推進到社會的各個角落、深植人心，並成為社會所共同追求的目標。

6、 堅持奧會自主權及深化與政府部門的夥伴關係

依照奧林匹克憲章規定，各國奧會的自主性極其重要。各國奧會和單項協會運作須獨立於各國政府的干涉。因此，堅持自主權是奧會的基本立場，也是保障選手參與國際賽事的基本守則。奧會服務的對象是選手，任何作為都必須以捍衛選手的權益與福祉為依歸。在此同時，選手參與國際賽事不但是中華台北代表團的一員，也代表了國家。因此，奧會在堅持自主權的同時也必須和政府密切合作，為我國的體育運動發展共同努力。

7、 透過良善治理持續提升奧會的士氣與績效

藉此機會，要特別感謝奧會優秀的同仁們，面對各種繁雜的工作與挑戰，任勞任怨、努力不懈地推動與執行奧會的任務。未來四年，本人要和奧會同仁們為內部治理與工作效率的持續提升共同努力，讓同仁的才華有更佳的發揮場域，共同為體育運動提供更多、更優質的服務。

奧會委員的組成，涵蓋體育運動產、官、學界，以及關心體育運動發展的各方賢達，我很榮幸能在未來4年和大家一起為台灣的體育運動發展努力，讓我們一起將運動員推向「更高、更快、更強–更團結」的境界，讓台灣的體育競技成績，進入世界top 10%。