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李玠柏握7桿領先優勢 2日挑戰台豐公開賽冠軍

中央社 / 台北1日電

去年共拿下4冠的職業高球好手李玠柏，今天在台豐公開賽第3輪仍有穩定發揮，繳出低於標準1桿的70桿，3回合累計以低於標準11桿的202桿獨走，並保有7桿領先優勢。

總獎金新台幣480萬元的2021台豐公開賽，今天在彰化台豐高爾夫俱樂部進行的第3回合競桿，也是唯一跨年度的賽事。

李玠柏靠著前兩輪優異表現，昨天打完就已單獨竄上領先，並保有6桿領先優勢，今天他火力暫歇，不過靠著穩紮穩打，仍再將領先擴大至7桿，明天他尋求2022年後的第1冠。

李玠柏今天共繳出1鷹、2鳥，但也吞下1個柏忌與1個雙柏忌，讓他最滿意的就是收尾的第18洞，不僅揮出今天最滿意的開球，又成功獵鷹，他說：「為今天留下一個好的結局。」

對於今天比賽內容，李玠柏直言，開球狀況不是很好，鐵桿也發揮得普通，加上風勢大，更增加球道與果嶺挑戰性，因此沒有去多想自己領先多少桿，及或要拉開領先差距。

至於明天最後一回合的爭冠策略，李玠柏則簡單表示：「希望明天能再找回好的節奏、好好發揮。」

尋求衛冕的洪健堯，連續2天打出68桿，排名回升並列第2，他表示今天風大，旗位不易進攻，有幾個推桿沒能把握較可惜，不過今天調整了攻守策略、目標設定與心態，內容改進不少，今天他打下4鳥與1柏忌。

高爾夫

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