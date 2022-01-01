羽球／擠身世界第一200周俱樂部 小戴再4周就成史上第4人

只要再4周，世界球后戴資穎就能成為羽球史上第四位能穩坐世界第一累積至少200周的球員！

職業羽壇自2002年導入世界積分積分開始，已退役的「大馬傳奇」李宗偉在球王位置累積376周傲視群雄，排第二的就是他生涯的宿敵「超級丹」林丹的239周，而中國混雙組合張楠／趙芸蕾的236周則排第三；戴資穎目前196周已是女單第一人，只要再4周就能擠身史上第四位盤據世界第一「200周俱樂部」的成員。

回顧小戴2021年表現可說是大豐收，在疫情限制僅參與5場國際賽，但每次都有獎牌進帳。先是年初的泰國賽3站拿下1金2銀，且是個人生涯年終賽第三冠；緊接著在東京奧運與世錦賽都打破「無牌魔咒」，雙雙收穫銀牌，讓他以108800的積分續居球后，剛在世錦賽擊敗小戴奪冠的日本名將山口茜則擠下東奧金牌大陸的陳羽菲，以105149分排名第二。

此外戴資穎無疑是國內人氣最高的運動員，手上有滿滿的廣告與代言，而進入2022第一天，小戴也在IG發文助大家新年快樂，寫下：「2022，哈囉～你好嗎？讓我們一起變更好。」

小戴早已宣告會繼續奮戰，這篇IG吸引許多球迷留言為她打氣，包含世界羽球協會BWF小編也共襄盛舉，回應小戴：「沒有最好只有更好！」