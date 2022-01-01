元旦健走邁入第19年 近萬民眾萬步走迎新年

已經連續第19年舉辦的元旦健走，今天在活動發起人紀政、台北市市長柯文哲、元旦健走代言人王金平等人的熱情帶動下，近萬名民眾相會在舞蝶館廣場，為新的一年以萬步健走揭開序幕。

2021年全世界依舊被新冠疫情打亂原本該有的正常交流與生活，我國民眾也經歷了三級警戒期間的戒慎恐懼，本活動發起人紀政特別呼籲，「健走不忘防疫，提升自身對病毒的防禦能力才是根本之道」，用健康萬步走來為台灣祈福，祝福自己也祝福別人，隨著活動壓軸的10萬元紅包抽出後，紀政同樣呼籲「健康是最棒的禮物」，也與現場民眾相約2023元旦健走見。

這場由希望基金會與台北市政府體育局主辦的「2022元旦健走」，是由中華電信、中華郵政以及台灣中油共同贊助，於上午9點在舞蝶館廣場熱鬧登場，在三太子「有行有保庇」全程見證下，與近萬名民眾先後漫步於沿途景致及視野都非常好的大佳河濱公園，路線全程約7公里，換算步數也是一萬步左右。

今天現場參加者中，來自台中、民國11年出生、高齡100歲的「老頑童」林友茂，已是連續第5年參與這項他認定十分有意義的活動。

「每日一萬步，健康有保固」是紀政自2002年與國民健康署共同合作提倡的口號，而「元旦健走」活動則是她於2004年發起，出發點是希望國人能在每年第一天都將健康當作禮物送給自己與所愛的人，透過彼此的提醒與鼓勵，讓「每日一萬步，健康有保固」成為心中最重要的生活觀念，提升自我免疫力是對抗新冠肺炎的關鍵，規律運動則是提升免疫力的有效方式。

主辦單位表示，這十幾年一路走下來，更有越來越多報名民眾，將元旦健走作為親友之間、老同學、舊同事，甚至社團夥伴、相約新年第一天聚會的絕佳場合。令人開心的是，依國人對「元旦萬步走，健康好采頭」的認同，將很有機會成為台灣迎接新年的特有活動之一。