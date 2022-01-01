快訊

「看到人們踩遺體」印度神廟祈福變災難 踩踏事故至少12死

首例自行車違規闖蘇花改 環島騎士挨罰

元旦健走邁入第19年 近萬民眾萬步走迎新年

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
元旦健走已邁入第19個年頭。圖／希望基金會提供
元旦健走已邁入第19個年頭。圖／希望基金會提供

已經連續第19年舉辦的元旦健走，今天在活動發起人紀政、台北市市長柯文哲、元旦健走代言人王金平等人的熱情帶動下，近萬名民眾相會在舞蝶館廣場，為新的一年以萬步健走揭開序幕。

2021年全世界依舊被新冠疫情打亂原本該有的正常交流與生活，我國民眾也經歷了三級警戒期間的戒慎恐懼，本活動發起人紀政特別呼籲，「健走不忘防疫，提升自身對病毒的防禦能力才是根本之道」，用健康萬步走來為台灣祈福，祝福自己也祝福別人，隨著活動壓軸的10萬元紅包抽出後，紀政同樣呼籲「健康是最棒的禮物」，也與現場民眾相約2023元旦健走見。

這場由希望基金會與台北市政府體育局主辦的「2022元旦健走」，是由中華電信、中華郵政以及台灣中油共同贊助，於上午9點在舞蝶館廣場熱鬧登場，在三太子「有行有保庇」全程見證下，與近萬名民眾先後漫步於沿途景致及視野都非常好的大佳河濱公園，路線全程約7公里，換算步數也是一萬步左右。

今天現場參加者中，來自台中、民國11年出生、高齡100歲的「老頑童」林友茂，已是連續第5年參與這項他認定十分有意義的活動。

「每日一萬步，健康有保固」是紀政自2002年與國民健康署共同合作提倡的口號，而「元旦健走」活動則是她於2004年發起，出發點是希望國人能在每年第一天都將健康當作禮物送給自己與所愛的人，透過彼此的提醒與鼓勵，讓「每日一萬步，健康有保固」成為心中最重要的生活觀念，提升自我免疫力是對抗新冠肺炎的關鍵，規律運動則是提升免疫力的有效方式。

主辦單位表示，這十幾年一路走下來，更有越來越多報名民眾，將元旦健走作為親友之間、老同學、舊同事，甚至社團夥伴、相約新年第一天聚會的絕佳場合。令人開心的是，依國人對「元旦萬步走，健康好采頭」的認同，將很有機會成為台灣迎接新年的特有活動之一。

國民

延伸閱讀

金門元旦升旗健走 2千人爭搶藍芽音響好禮

柯文哲元旦健走與王金平同台 兩人互動熱絡

萬眾齊聚西螺大橋迎新年 張麗善開啟11111幸福密碼

嘉義市元旦升旗活力健走 新年新希望超越突破

相關新聞

羽球／擠身世界第一200周俱樂部 小戴再4周就成史上第4人

只要再4周，世界球后戴資穎就能成為羽球史上第四位能穩坐世界第一累積至少200周的球員！ 職業羽壇自2002年導入世界積分積分開始，已退役的「大馬傳奇」李宗偉在球王位置累積376周傲視群雄，排第二

自由車／馮俊凱台灣冠軍戰袍亮相 西班牙冬訓拚出賽

受到變種病毒的影響，全球疫情仍在不斷變化，國際賽程的調整，牽動著我國自由車一哥馮俊凱往返歐、亞兩大洲的行程安排，在完成冬...

元旦健走邁入第19年 近萬民眾萬步走迎新年

已經連續第19年舉辦的元旦健走，今天在活動發起人紀政、台北市市長柯文哲、元旦健走代言人王金平等人的熱情帶動下，近萬名民眾...

5教練獲國光體育獎章 新北盼前進巴黎奧運

新北市府今天表示，劉聰達、劉展明、曾自強、張聖斌、嚴子堯5名教練，獲110年國光體育獎章；新北深耕3級銜接制度，讓教練及...

羽球／麟洋配回顧難忘一年 王齊麟：一切那麼不真實

我國羽球黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，2021年橫掃了包括年終賽與奧運等四面金牌，創下兩人合拍以來的高峰，在今年的...

世界田總主席：外交抵制北京冬奧毫無意義

世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）表示，他「非常認真」看待人權議題，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。