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羽球／麟洋配回顧難忘一年 王齊麟：一切那麼不真實

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
度過驚奇的一年，「麟洋配」在個人粉絲團上分享過去一年的心得。 聯合報系資料照
度過驚奇的一年，「麟洋配」在個人粉絲團上分享過去一年的心得。 聯合報系資料照

我國羽球黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟李洋，2021年橫掃了包括年終賽與奧運等四面金牌，創下兩人合拍以來的高峰，在今年的最後一天兩人也在個人粉絲團上分享過去一年的心得，其中王齊麟就強調這是難忘的一年且高潮迭起，一切都是那麼不真實，但又真的發生。

王齊麟、李洋在2019年合拍後，今年迎接兩人合作的高峰，先是年初在泰國連三站賽事奪金，其中包括年終賽冠軍，又在東京奧運為我國拿下史上首面羽球金牌，儘管下半年的幾站賽事未能再創佳績，但過去一年的表現仍為我國羽球男雙寫下不少里程碑。

在今年的最後一天，王齊麟與李洋也各自寫下了對於2021年的心情，其中王齊麟就表示，2021年對於他來說是難忘的一年，高潮迭起，「從年初三站冠軍到奧運金牌、BWF最佳進步獎、甚至到運動團隊精英獎，種種的一切都是那麼的不真實卻又真的發生在我身上，從來沒想過能獲得這些殊榮，感謝一路上幫助我的人事物。」

王齊麟強調，儘管下半年有點慘淡，但運動場上很現實，沒有永遠的贏家，就跟現實生活一樣，有起有落不可能永遠順遂，「但也因此人生才會精彩、才能活出自己的價值你說是吧。」

至於李洋也表示，想將今年所有的成績與成就獻給在幕後默默耕耘的團隊每一位成員，並不忘感謝搭檔王齊麟的扶持，完成這璀璨且不可思議的一年，「不管現在未來，我想今年都是充滿驚奇回憶的一年。」

王齊麟 李洋 羽球

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