世界田總主席：外交抵制北京冬奧毫無意義

世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）表示，他「非常認真」看待人權議題，但英國外交抵制2022北京冬季奧運會之舉「毫無意義」。

美國、澳洲和加拿大已宣布，因中國人權紀錄不彰，將外交抵制明年2月登場的北京冬奧。中國當局譴責這是「政治作秀」。

柯伊上週表示，平心而論，他反對抵制行動，而更傾向以對話作為解決問題的手段。他的這番言論招致批評。

柯伊昨天告訴英國媒體：「權衡利害，抵制之舉是沒能以史為鏡，理智上不誠實。坦白說，政治抵制毫無意義。」

「這並非是為侵犯基本人權的國家辯護…我對人權不是滿不在乎或漫不經心。我非常認真看待它們。」

「從長遠來看，我不認為（抵制）可以真正取得重大成就，總是會有意想不到的後果。歸根結底，最受苦的人是運動員。」