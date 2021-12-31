推動適應體育發展 體育署適應體育發展中心明年掛牌

「WeThe15」是今年東京帕運最醒目的標誌，代表全球身障人口佔百分之15近12億的人口數，聯合國推動10年的運動平權及消除歧視在帕運成為主軸，也代表運動新觀念時代的來臨，在國內從事多年特殊教育及推動適應體育的台灣師範大學教授姜義村就表示，「WeThe15」與國內近年倡議的適應體育（Adapted Physical Education）是同樣的觀念。

姜義村指出，全球隨著經濟及都市高度發展、人口老化等後天造成身心障礙在快速的增長中，以台灣為例，身心障礙者中有百分之88的比率是後天障礙，也就是說我們都是身心障礙者的候選人。

為了落實「WeThe15」的適應體育政策，讓身心有障礙者能持續運動維持身體健康、社交生活、找回自信及社會肯定的價值，體育署即將在2022年成立「適應體育發展中心」，在此之前將透過一個視障的馬拉松選手、一個有自閉兒家庭的十年運動之路讓我們來找出適應體育政府及專業團體、學校及家庭的因應之道。

2021年末一則北一女全盲學參加班級帶動唱比賽影片得到社會很大迴響，其實像這樣美好動人的故事在適應體育中並不罕見，例如對台灣第一位完成波士頓馬拉松的視障選手呂冠霖而言，42公里的路程都是在證明，「差異是力量而非弱點。我可以撕下世界曾經對我貼上的標籤，在賽道上我也可以得到尊重自信及激勵其他人」。

以呂冠霖為例，高中每次體育老師都會說你只要在旁邊就好，我會給你體育90分，現在回首這是對身心障礙者維持健康十分不好的，也是一種受教權的剝奪。學校老師觀念的及資源不足（專業及人力），使得可能讓很多學生失去愛上運動的機會，當百分之96至97身心障礙者在一般的學校時，老師觀念的改變及適應體育能力的培養就十分重要。因此，教育部體育署「適應體育發展中心」的掛牌成立，將積極推動我國的適應體育發展。