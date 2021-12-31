空手道／日本也沒躲過 亞錦賽後代表團8人染Omicron

日本代表團本月參加在哈薩克舉辦的空手道亞錦賽，返國後已確認8名團員感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株。

日本放送協會（NHK）報導，全日本空手道聯盟表示，日前赴哈薩克參加空手道亞錦賽的日本代表團28名成員，24日返回日本接受PCR篩檢時，共有11名選手與工作人員確診陽性；經過基因定序在30日確認有8人感染Omicron變異株。

全日本空手道聯盟表示，目前仍在調查另外3人是否感染Omicron變異株。

除了機場檢疫確診的11人，同團其他選手與工作人員之後也相繼確診感染COVID-19，截至30日止，累計已有16人陽性，但全數都是輕症或無症狀，持續在中央政府指定的飯店等處隔離。