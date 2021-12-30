台豐公開賽首輪 林文堂抓7鳥並列排頭
台灣一哥林文堂今天在2021台豐公開賽首輪，打下7鳥、另吞下2個柏忌，繳出低於標準5桿的66桿，與年輕好手許立朋與葉昱辰，並列排頭。
2021台豐公開賽是台灣高爾夫今年唯一「跨年度」賽事，共有108名好手參賽，比賽今天在台豐高爾夫球場展開首輪競桿。
林文堂今天自第10洞出發，鐵桿精準的他一下場就連抓4鳥，都介於3至9呎間，第15洞3桿短洞雖然開球沒上果嶺，讓他吞下全場第1個柏忌。
不過這陣小亂流沒有對一哥造成太大傷害，隨後他又在第17及18洞再抓2鳥，轉場後他火力漸歇，僅再進帳1鳥與1個柏忌，一來一往也扯平。
林文堂表示，除帳面上的小鳥，其實還有另外5個洞鳥推都在3至12呎之間，可惜沒能把握住，「台豐的果嶺狀況很好，不過推桿路線難判讀，前9洞因為鐵桿打得很靠近洞或打上果嶺的位置對位，所以容易抓鳥。」
許立朋上一場美津濃公開賽與林文堂鏖戰至延長賽才落敗，今天他推桿手感極佳，18洞25推，也是抓7鳥、吞2柏忌，其中還有3洞是18呎長推抓鳥，看似狀況依舊維持在高檔。
許立朋說，今天整體表現很好，「有觀察打上果嶺的落點位置，看那裡會比較好推桿捉鳥，最後結果執行得很好。」
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