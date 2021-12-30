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游泳／展望運動得標中市泳訓中心經營權 3月1日試營運

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中市泳訓中心將於明年3月初試營運。圖／展逸國際提供
中市泳訓中心將於明年3月初試營運。圖／展逸國際提供

展逸國際企業股份有限公司旗下子公司「展望運動股份有限公司」日前得標「台中市游泳訓練中心」年度經營權，中市游泳訓練中心今天正式落成，舉行啟用典禮，現場邀請到台中市長盧秀燕、教育局楊振昇局長、地方仕紳及東山高中師生，以及展逸國際企業董事長張憲銘出席，大伙共襄盛舉，共同見證中市泳訓邁入另一個新的里程碑。

展望運動目前經營場館多落在北部，這次得標台中市游泳訓練中心經營權，版圖拓展到中部，具有象徵意義，未來也會朝著擴張至全台的目標前進。

中市游訓中心這座場館相當特別，市長盧秀燕表示，游泳訓練中心為台中市游泳培訓及發展重要基地，場館含室內溫水游泳池、重量訓練室、學生宿舍、排球場、籃球場等相關運動設施，設有大型游泳標準訓練池，寬25公尺、長50公尺，共10水道，水深1.4公尺到2公尺的泳池設計，使場館兼俱長短池的訓練功能。

台中市特別邀請市內「金牌代表隊」參加啟用典禮，包含蔡秉融、林姵彣、王星皓等優秀游泳選手，中市教育局指出，中市學校代表隊在110年全中運獲得117面金牌、111面銀牌、139面銅牌，首次以非主辦縣市囊括金牌數及獎牌數全國第一。

其中游泳就佔14金12銀20銅，更孕育多位優秀選手，成為培育台灣亞奧運選手之最重要體育搖籃。未來游泳訓練中心將以台中市游泳代表隊集訓、校隊訓練為主，包含東山、西苑高中、漢口國中及大仁國小等校，培訓台中市優秀游泳人才，落實選手三級銜接培訓，成為大台中的游泳訓練基地。

這座場館有多重定位，必須扮演好擔任照顧國手的角色，同時也會開放給社群民眾使用，展逸國際董事長張憲銘本身是職業運動員出身，他表示，一定會好好照顧選手，聆聽他們的需求，也會大量錄用當地人才來營運場館，希望扎根在地，並且注重社區民眾的運動需求，打造一座讓台中人滿意的運動場館，帶給他們舒適的運動體驗。

場館將於明年3月1日對外試營運，將開放給民眾免費體驗一週，結束試營運後，將正式對外開放使用。

中市泳訓中心將於明年3月初試營運。圖／展逸國際提供
中市泳訓中心將於明年3月初試營運。圖／展逸國際提供

排球 全中運 林姵彣

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