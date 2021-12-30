快訊

台灣大宣布併購台灣之星 用戶數規模將達980萬戶

獨／補教天后徐薇30年秘密曝光？ 放飛自我喊：不再裝了

網球／約克維奇退出ATP協會盃 是否打澳網隊友也不清楚

中央社 / 雪梨30日綜合外電報導
世界球王約克維奇退出ATP協會盃，隊友也不清楚他是否會到澳洲衛冕澳網。 美聯社
世界球王約克維奇退出ATP協會盃，隊友也不清楚他是否會到澳洲衛冕澳網。 美聯社

塞爾維亞籍世界球王約克維奇在最後關頭退出世界職業網球協會盃（ATP Cup），隊友拉約維奇表示，不清楚約帥退賽原因，也不確定他是否會飛去墨爾本參加澳洲網球公開賽。

法新社報導，世界職業網球協會盃（ATP Cup）將於1月1日在雪梨開打，坐擁20座大滿貫賽金盃的約克維奇（Novak Djokovic）在賽前幾天退出，使得有關這位球星是否接種疫苗、是否會參加澳網尋求衛冕的疑問，引起更多猜疑。

約克維奇退賽後，拉約維奇（Dusan Lajovic）將率領塞爾維亞隊進軍ATP Cup。

拉約維奇表示：「不幸地，他（約克維奇）無法來到這裡，但是，你知道，我認為他和我們一樣，希望他自己能以某種方式來到這裡。不幸的是他沒有來，我們必須接受現實。」

「我不知道正式的理由，也許世界職業網球協會（ATP）知道。他只說他不會參加ATP Cup，並會試圖去澳網。」

當被問及約克維奇是否會在墨爾本球場（Melbourne　Park）現身時，拉約維奇表示：「我的意思是，他（約克維奇）說，『各位，我不會去』是指他不會參加ATP Cup的決定。澳網就再看看吧。」

「他（約克維奇）沒有具體說明他是否會去（澳網），他正在等待做出最後決定。」

目前尚不清楚這一決定為何，但如果約克維奇申請豁免疫苗接種，則將由獨立專家小組評估決定並保密。

然而，澳網舉辦地的維多利亞州（Victoria）政府官員數個月來一直堅持，只有接種疫苗的球員才能參加1月17日至30日的澳網賽事。

維州副州長馬里諾（James Merlino）本月表示：「這是規則，申請豁免正是如此─它不是特權網球選手可鑽的漏洞。」

澳網 協會盃

延伸閱讀

澳網／世界排名第11女將抵達澳洲 完整接種疫苗仍確診

網球／約克維奇不參加ATP協會盃 是否打澳網未知

網球／隊友稱 約克維奇不參加ATP Cup

彭帥上月發文控被中共權貴性侵 如今卻改口自打臉

相關新聞

角力／基因變異導致偽陽 張惠慈獲清白重返賽場放眼亞運

我國角力好手張惠慈在今天由運動禁藥管制組織中華運動禁藥防治基金會（CTADA）宣告，自即日起撤銷禁賽停權處分，結束長達一...

動滋券逾60萬人未領 體育署籲儘速領券折抵

體育署副署長林哲宏今天表示，動滋券2.0自今年11月1日開放折抵至今，200萬份面額新台幣500元的動滋券，至今仍有逾6...

網球／約克維奇退出ATP協會盃 是否打澳網隊友也不清楚

塞爾維亞籍世界球王喬科維奇在最後關頭退出世界職業網球協會盃（ATP Cup），隊友拉約維奇表示，不清楚喬帥退賽原因，也不...

游泳／展望運動得標中市泳訓中心經營權 3月1日試營運

展逸國際企業股份有限公司旗下子公司「展望運動股份有限公司」日前得標「台中市游泳訓練中心」年度經營權，中市游泳訓練中心今天...

澳網／世界排名第11女將抵達澳洲 完整接種疫苗仍確診

俄羅斯網球女將帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）今天表示，她在抵達澳洲後驗出了COVID-...

NHL不參加北京冬奧 球員大吐苦水

北美職業冰球聯盟NHL禁止球員參加北京冬季奧運，球員今天大吐苦水，不滿聯盟連讓他們自行決定去或不去的選項都不願給

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。