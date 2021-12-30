動滋券逾60萬人未領 體育署籲儘速領券折抵

體育署副署長林哲宏今天表示，動滋券2.0自今年11月1日開放折抵至今，200萬份面額新台幣500元的動滋券，至今仍有逾60萬人還未領取，他呼籲民眾應儘速領券使用。

今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情在5月爆發，當時疫情警戒提升至第3級，運動場館也被迫全面停業。行政院則提出振興五倍券等振興措施，體育署也提出動滋券2.0，幫助運動產業度過難關。

體育署自10月起連續4週，抽出共200萬份面額500元的動滋券，使用範圍則限定以「做運動」和「看比賽」兩大範疇，而領券與折抵期限則至明年6月30日為止，截至目前，已完成領券的人數達138萬2000餘人。

體育署運動產業及企劃組組長劉姿君表示，目前動滋券累積折抵金額已逾1.3億元，不過整體消費金額則達2.3億元，等於動滋券額外創造了1億元的消費，而在動滋券的使用上，民眾使用動滋券來做運動的比例高達近7成，另外3成則是用來觀看比賽。

根據統計，目前可使用動滋券的店家共達2466家，劉姿君表示，體育署仍在審核有意參與的店家，因此未來能使用動滋券折抵的店家將持續增加。

劉姿君也說，今年包括職棒、職籃都有帶動動滋券使用，接下來將進入元旦連假，她相信能夠再創造一波消費高峰。她呼籲民眾儘速領券並完成折抵消費，避免讓幸運中籤的民眾權益喪失，也浪費政府的一片美意。